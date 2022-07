Nuova Mitsubishi Colt 2022-2023, city car ibrida è ufficiale a prezzo molto interessante

Nel segmento delle city car, Mitsubishi Colt ha sempre avuto una buona carriera. Era scomparso dal catalogo sostituito dalla Space Star. Ma adesso sta per fare il suo ritorno dal 2023. Questa ennesima generazione di Colt sarà assemblata in Slovenia e Turchia , sulle linee di produzione della Clio. Vediamo insieme:

Mitsubishi Colt 2022-2023 tra city car e berlina

Prezzo, opinioni e futuro per Mitsubishi Colt 2022-2023

Di profilo, la nuova Mitsubishi Colt 2022-2023 si distingue per l'introduzione di cerchi specifici e monogrammi cromati, sulle porte, con particolare riferimento al blocco ibrido da 140 CV che la equipaggerà.

Questo motore proverrà al 100% dalla gamma dei componenti della Clio, allo stesso modo degli altri a combustione interna. Resta da vedere se il budget stanziato per la futura city car di Mitsubishi le consentirà di modificare la poppa. Per quanto riguarda l'abitacolo, solo il volante dovrebbe beneficiare di un nuovo design per mostrare la sua appartenenza alla famiglia Mitsubishi.

Per sopravvivere nel segmento competitivo e affollato delle auto per la città, Mitsubishi offrirà la sua city car solo con motore ibrido. Sarà lo stesso blocco E-Tech di quello presente sotto il cofano della Clio. Il 1.6 l oggi sviluppa una potenza di 145 CV.

La Colt - che condivide la piattaforma (CMF-B) con la Clio - sarà prodotta insieme ai francesi a Bursa, in Turchia. Questo sarà il secondo veicolo Mitsubishi prodotto da Renault, dal momento che il marchio tricolore si occuperà anche dell'assemblaggio della futura ASX, parente stretta della Renault Captur, dal 2023.

Nikita Chuiko, della sede di Kolesa, è stato uno dei primi a disegnare la sua visione della city car, cugina della Renault Clio. Si basava anche sul modello del diamante per disegnare le fattezze dei futuri giapponesi.

La prima foto della city car giapponese suggerisce una firma luminosa più futuristica con luci di marcia diurna a Led molto sottili. Un grande logo sarà posizionato in modo prominente al centro della griglia. Quest'ultimo sarà impreziosito da finiture a X tipiche delle produzioni Mitsubishi. Tuttavia, il cofano e i parafanghi anteriori rimarranno comuni a Clio e Colt.

Sul retro ritroviamo lo spirito della Clio con tutta la sua lamiera stampata, così come le maniglie delle porte posteriori nascoste nei montanti. D'altra parte, le luci adottano un design diverso e più affusolato.

Questa distinzione è del tutto possibile poiché il paraurti posteriore e l'aletta del portellone saranno specifici della Colt. Queste parti sono realizzate da produttori di apparecchiature e questo lascia ai designer un po' di libertà per apporre l'identità visiva del marchio.

Lanciata nel 2023, la nuova Mitsubishi Colt sarà costretta a postare prezzi inferiori a quelli della Clio. Per questo motivo è previsto un costo base inferiore a 16.000 euro, ma che potrebbe salire a 20.000 euro.