Nuova Nio ES7 2022-2023, suv con qualità e prezzi da fare concorrenza alle marche più famose

La start-up cinese di auto Nio ha un programma piuttosto fitto per il 2022, anche per il mercato italiano. Il marchio deve commercializzare tre nuovi modelli in Cina ovvero un imponente suv, l'ES8, e due berline, l'ET5 e l'ET7, rivali della rispettiva Tesla Model 3 e altri Model S.

A questo programma si aggiunge la presentazione di un quarto modello, ovvero l'ES7 che, se ci basiamo sulla nomenclatura dei nomi dei modelli del brand, arriverà a posizionarsi sotto il suv ES8. Approfondiamo più specificatamente:

Nuovo suv di qualità: Nio ES7 2022-2023

Dopo essere stata una delle primissime start-up cinesi a produrre un veicolo elettrico e dopo essersi affermata come una sorta di Tesla cinese, Nio sta adesso cercando di affermarsi. Gli altri tenori come Xpeng e LI Auto ora lo superano in termini di volume di vendite.

Nio conserva un vantaggio in termini di immagine, ma questo non basta in un mercato cinese ipercompetitivo dove la novità è fondamentale. Questo spiega perché il suo calendario è fitto, ben oltre il programma iniziale di una novità all'anno.

Nio ES7 2022-2023 scivolerà nella gamma tra ES8 e la sua versione corta ES6. Finora l'ES7 era conosciuto con il codice Gemini. Prenderà il controllo della piattaforma NT2.0 delle due berline. La sorpresa di questo modello è l'integrazione di un'enorme batteria con una capacità di 150 kWh. Questa è ancora in fase di sviluppo, ma il brand ha recentemente assicurato che sarà pronta nella quarta metà del 2022.

Nio ES7 2022-2023 porterà con sé le ultime versioni di sistemi e servizi di assistenza alla guida. Adotterà anche telecamere lidar e sul tetto. Per il momento Nio non ha ancora svelato le immagini del suo nuovo suv, ma non dovrebbe volerci molto visto che sarà presentato il prossimo aprile al Salone di Pechino.

Successivamente sarà commercializzato in Cina prima di arrivare in Europa nel 2023. Nio ES7 dispone di due motori elettrici, uno anteriore e uno posteriore, per una potenza combinata di 652 CV e una coppia massima di 850 Nm.

Lasciata indietro in termini di vendite sul mercato nazionale, Nio intende riconquistare il vantaggio rinnovando e ampliando la propria gamma. Il 2022 e il 2023 saranno quindi anni pieni di novità. In Cina come in Europa. Per la maggior parte, le novità del 2022 sono già note. Tuttavia, dovrebbero essere ricordati. Al primo posto ci saranno le due berline ET7 ed ET5.

Le prime consegne sono iniziate in Cina alla fine di marzo e saranno consegnate in Europa in autunno e probabilmente anche in Italia. Allo stesso tempo, arriverà ai primi clienti cinesi la sua sorellina ET5. Il suo lancio nel Vecchio Continente è confermato per il 2023.

Queste due berline non saranno le uniche ad arricchire il team Nio quest'anno. La prossima novità sarà presentata molto presto. In realtà sarà un rinnovo piuttosto che un'aggiunta. Anche quest'anno il 2023 sarà ricco di novità. Inizierà con il lancio commerciale dell'ET5 in Europa. Nella scia dell'ES7 arriverà l'EC7.