Nuova Opel Astra 2022-2023 berlina compatta e city car, gradevole sorpresa a 360 gradi

Questa nuova Opel Astra 2022-2023 segna una rottura con le generazioni precedenti. Più larga e più bassa di prima, appare meglio piantata sulle ruote e mostra una vera personalità, diversa da quella dei concorrenti. Cofano motore lungo, griglia nera che integra il blocco ottico, parafanghi posteriori curvi, tetto nero, cerchi anche da 18 pollici: l'Astra sembra pronta a fare la differenza.

Dopo anni di incertezza, la sesta generazione dell'Astra lascia cadere la maschera con uno stile e una filosofia che rivendica una propria identità. Dall'anonimato, l'Astra si sta rifacendo un nome e un'immagine di una vera sfidante nella categoria del segmento delle berline compatte e city car. Vediamo meglio:

Com'è la nuova Opel Astra 2022-2023

Recensione Opel Astra 2022-2023 tra berlina compatta e city car

Com'è la nuova Opel Astra 2022-2023

Mentre il passo di Opel Astra 2022-2023 - la distanza tra l'asse della ruota anteriore e l'asse della ruota posteriore - di 2.675 mm guadagna 13 mm rispetto alla generazione precedente, non possiamo che notare un'abitabilità nella media del segmento

Il cruscotto di Opel Astra 2022-2023 ha un design più classico. Il che non è senza dispiacere perché è più facile orientarsi. L'ergonomia è facilitata dalla presenza di veri e propri pulsanti per regolare la ventilazione. Dietro al volante è posizionato un doppio schermo.

Quella di sinistra funge da postazione strumentazione, quella di destra touchscreen permette di controllare un nuovo maneggevole sistema multimediale. La presentazione è nel complesso ordinata e c'è molto spazio a bordo. Capiente anche il bagagliaio con una capacità di 422 litri se pratico grazie all'ampia apertura del portellone. Solo l'abitabilità posteriore sembra limitata per i grandi adulti.

Nella parte superiore del portellone c'è una luce di stop molto discreta allineata non orizzontalmente ma verticalmente. Nella parte posteriore dell'Astra, invece, le linee orizzontali sono presenti sul portellone in materiale composito. Le luci affusolate sono discrete. La presunta sobrietà è in ordine per questa sesta generazione della compatta Opel.

La versione ibrida ricaricabile mostra doti interessanti anche se il suo motore e il suo cambio automatico a 8 rapporti preferiscono flessibilità e versatilità di utilizzo al dinamismo.

Recensione Opel Astra 2022-2023 tra berlina compatta e city car

Opel annuncia che tutta la sua gamma sarà elettrificata nel 2024. Se su questa nuova Opel Astra 2022-2023 è già presente una versione ibrida plug-in, è ancora possibile avere una versione 100% benzina con il 1.2 turbo.

Questo piccolo tre cilindri è disponibile in gamma a meno di 30.000 euro. Nonostante la sua minore potenza, questo 1.2 turbo offre omologazioni molto soddisfacenti e convince con il suo suono atipico, anche se tende a farsi sentire troppo durante le brusche accelerazioni.

Il cambio manuale è piacevole da usare e ben guidato nell'uso normale. La sesta marcia, piuttosto lunga, offre una buona insonorizzazione e consumi ridotti. Su questo punto, l'Astra mostra una vera parsimonia con una media di meno di 6 litri per 100 chilometri. In città l'assenza di ibridazione, anche lieve, si fa sentire con una media di 7,5 litri per 100 chilometri.