Nuova Peugeot 205 2022-2023 potrebbe essere la rivale della city car Renault 5 tanto attesa

E se tornasse sulle strade italiane la storica Peugeot 205 2022-2023? L'ipotesi non è affatto peregrina in quanto andrebbe a scontrarsi direttamente con il ritorno dell'attesa city car Renault 5.

Oltre 5 milioni di esemplari venduti hanno reso la 205 un vero simbolo per la casa automobilistica francese. A tal punto che il suo successo ha contribuito a salvare l'azienda dai momenti di crisi. La ragazzina di città era comunque riuscita nell'impresa di conquistare tutti: giovani e vecchi, uomini e donne.

Peugeot 205 2022-2023 pronta a sfidare Renault 5?

Peugeot 205 2022-2023: considerazioni sulle ragioni del successo

La reputazione della Peugeot 205 è dovuta a numerosi fattori. Innanzitutto, l'apparizione di questa city car nei primi anni 80 è stata accolta come una vera e propria novità. Il modello rispondeva in pieno a una certa domanda in un momento in cui il mercato automobilistico si espandeva nonostante la crisi del settore.

In quel periodo, la quota di donne impegnate nella vita lavorativa era in costante crescita così come quella dei giovani alla ricerca di un'auto più adatta alle proprie esigenze rispetto alla vecchia station wagon del papà. Una manna per Peugeot e per pochi altri costruttori. Da lì è nata la rivalità tra la Peugeot 205 e la Renault 5.

Tra l'altro, la Peugeot 205 era estremamente efficiente. Chi ricorda il motore diesel con un consumo di carburante equivalente a un motore a benzina con 3,9 litri per 100 chilometri?

Da parte sua, la nuova Renault 5 è un veicolo 100% elettrico utilizza i codici stilistici dell'omonima city car rilasciata negli anni 70. Questa concept car, che è stata una delle grandi sorprese durante la presentazione del piano strategico Renaulution del marchio di diamanti, dovrebbe portare a un modello di produzione entro il 2023.

Renault non ha rivelato alcuna informazione riguardante il powertrain di questa concept car, e nemmeno della city car che ne deriverà. Ma l'aspetto sportivo della R5 Prototype permette di immaginare un motore elettrico più efficiente di quello dell'attuale Zoe e dei suoi 80 kW (110 CV) o 100 kW (135 CV) a seconda della versione.

La 205 è soprattutto la carta giovane di Peugeot veicolata attraverso modelli di punta come la GTI o la decappottabile. Un'immagine in gran parte sviluppata da campagne abilmente orchestrate e finiture adattate come nella serie junior con i suoi sedili in jeans.

Nonostante i convincenti successi commerciali della 206 e della 207, sembra che i vertici della Peugeot stiano ancora cercando il successore della famosa 205. Una strana nostalgia che è dovuta proprio all'influenza che la city car potrebbe aver avuto su diversi generazioni di automobilisti. Sembra infatti ovvio che Peugeot sia alla ricerca di un nuovo fenomeno della moda, un modello perfettamente adattato al suo tempo e alle sue esigenze. In questo, è vero che 206 e 207 non hanno potuto raggiungere il consenso che i 205 erano riusciti a raggiungere.