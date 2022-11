Nuova Peugeot 408 2022-2023, il Suv che rivoluziona il segmento è finalmente in vendita

Ci sono tanti motivi per cui Peugeot 408 attira l'attenzione: non è né un suv né completamente una berlina, ma un modello che gli ingegneri della casa automobilistica francese hanno immaginato per rivoluzionare il segmento.

Condivide la stessa piattaforma della Peugeot 308 ed è lunga 4,69 metri, quasi quanto una berlina Peugeot 508. Il 408 è molto più basso e più lungo del suv compatto 3008 di Peugeot, con una linea fluida e aerodinamica , conferendogli una silhouette distintiva che secondo il marchio lo contraddistingue. Non ci resta allora che scoprirla meglio:

Peugeot 408 2022-2023 per rivoluzionare il segmento

Opinioni e motori della nuova Peugeot 408 2022-2023

Peugeot 408 2022-2023 è molto lunga con i suoi 4,69 metri ma non così alta nel corpo con il suo 1,48 metri, ma a 19 centimetri da terra su enormi ruote di 720 mm di diametro e rivestita di protezioni in plastica grezza. Inedita all'esterno, questa vettura familiare è meno sorprendente all'interno poiché utilizza il cruscotto della 308. In realtà, è stato per la 408 che questo nuovo layout è stato inizialmente immaginato.

Al posto di guida troviamo lo schermo del tachimetro da 12 pollici sopra il piccolo volante e la cornetta multimediale da 10 pollici abbinata a scorciatoie configurabili. E più in generale la stessa serietà nei materiali e negli assemblaggi. La sorpresa di questo interno viene piuttosto dal sedile posteriore molto accogliente.

Il cofano è rialzato e presenta due nervature. Il profilo laterale è caratterizzato da grossi passaruota e da cerchi in lega dal design singolare che arrivano fino a 20 pollici. La linea ad arco del tetto ricorda molto quella di un coupé, sottolineata dal lunotto inclinato alla cui estremità superiore è accennato un alettone.

Sebbene il pavimento sia un po' alto per consentire alle persone alte di distendere bene le gambe, lo spazio per le ginocchia è migliore rispetto a quello a bordo del 3008. E poiché l'accesso al sedile a panca rimane facile e lo spazio per la testa comodo nonostante un tetto più inclinato rispetto a un suv, quattro adulti possono viaggiare senza problemi a bordo di questa Peugeot che promette anche tra 471 e 536 dm3 di bagagliaio.

La 408 di Peugeot si unisce a un numero crescente di modelli simili di marchi mainstream, poiché le case automobilistiche cercano di offrire un'alternativa ai suv, alle berline tradizionali o alle station wagon.

Peugeot 408 2022-2023 può contare su tre motori. Oltre a un PureTech 130 destinato a offrire un prezzo d'ingresso ragionevole stimato tra 33.000 e 35.000 euro, la leonessa farà affidamento su due ibridi ricaricabili da 180 e 225 CV con autonomia completamente elettrica superiore a 50 chilometri nel ciclo di omologazione WLTP grazie ad una batteria da 12,4 kWh.

Termica o ibrida, i francesi avranno diritto solo al cambio automatico EAT8 e saranno privati ​​della trazione integrale. È solo nel 2024 che una variante 100% elettrica completerà il catalogo. Sempre costruito sulla piattaforma EMP2, questo e-408 non può in nessun caso pretendere di detronizzare i riferimenti in termini di autonomia.