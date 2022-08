Nuova Qiantu K20 2022-2023, city car molto interessate e bella a soli 12mila euro

Per alleviare il problema ambientale, molti marchi hanno scelto la mobilità elettrica. L'azienda cinese Qiantu non è da meno con la K20 2022-2023. Si tratta di una city car 100% elettrica, piacevole sia per gli occhi e sia per il portafoglio considerando che costa circa 12.000 euro. Approfondiamo in questo articolo:

Perché stupisce la city car K20 2022-2023

K20 2022-2023: giudizi interessanti non solo per il prezzo

La piccola city car lunga 4 metri può ospitare il guidatore e un passeggero. K20 2022-2023 offre un design sportivo con una parte posteriore imponente. Ma sono soprattutto le prestazioni a sorprendere: nella sua versione a due ruote motrici, garantisce un'autonomia di 500 chilometri, anche se la certificazione NEDC è meno severa del ciclo WLTP in vigore in Europa.

All'interno, l'azienda cinese aggiunge un tocco di modernità con tre schermi che circondano il posto di guida. L'abitacolo unisce comfort e austerità: ci sono tre schermi intorno al volante, ma comandi per l'alzata dei finestrini. I posti a sedere non hanno i braccioli e le porte non sono dotate di comandi al finestrino.

Lo stile esterno della K20 rimane fedele al concetto del marchio Qiantu. La sua parte posteriore è molto massiccia e la sua faccia anteriore è simile a quella del suo vecchio K50, che ha venduto poche centinaia di unità. Con due posti, ha un peso di 780 kg.

Dal punto di vista tecnico, il K20 è dotato di un motore 100% elettrico da 160 kW (215 CV circa) e 290 Nm di coppia. Il modello può raggiungere da 0 a 100 chilometri orari in 4,7 secondi. Per quanto riguarda la batteria, come anticipato, la city car ha un'autonomia sufficiente per percorrere 500 chilometri con una singola carica.

Tra inflazione e carenza di componenti, ci vuole coraggio per comprare un'auto elettrica in questo momento. Tesla, dove la consegna può richiedere un anno di attesa, ha recentemente aumentato i suoi prezzi. Così quando Quiantu arriva con il suo nuovo K20, il produttore cinese attira tutti gli sguardi.

L'azienda Qiantu segna il suo ritorno nel mondo del business automobilistico con la sua offerta ragionevole per una city car con prestazioni elevate. La piccola sportiva elettrica K20 compare sul mercato cinese a circa 12.000 euro con il modello 4x4 che richiedere circa 21.000 euro.

Questa vettura sportiva elettrica rispetta le condizioni previste nei testi validati dal parlamento europeo qualche giorno fa. Un prezzo che fa sognare, e molti automobilisti sarebbero pronti a mettere le mani nel portafoglio per acquistare un'auto del genere. Bisogna però mantenere la calma: questo modello è destinato al mercato cinese e il produttore non ha annunciato nulla in merito a un lancio in Europa.

E se Quiantu dovesse davvero vendere il K20 in Europa, la legislazione richiederebbe sicuramente al produttore di rivedere parte del design e delle dotazione, il che potrebbe aumentare il prezzo finale.

Il lancio sul mercato del K20 inizierà questo autunno e il prototipo a 5 porte (K25) sarà quindi rilasciato il prossimo anno in Cina. Ma quando entrerà in territorio europeo questo mini veicolo sportivo?