Nuova Renault Austral 2022-2023, Suv bello, spazioso e tecnologico ad un prezzo per tutti

Sarà ufficialmente in vendita da settembre tra le nuove auto in uscita il nuovo Renault Austral 2022-2023, suv di prima qualità caratterizzato da un’estetica imponente e ottime finiture che dimostrano una particolare attenzione al dettaglio e alla qualità da parte della Casa.

Nuovo Renault Astral 2022-2023 design e allestimenti

Nuovo Renault Astral 2022-2023 motorizzazioni

Prezzi nuovo Renault Astral 2022-2023

Cosa aspettarsi dal nuovo Austral e considerazioni



Nuovo Renault Astral 2022-2023 design e allestimenti

Il nuovo Renault Astale 2022-2023 misura 4,51 metri di lunghezza, è caratterizzato da linee muscolose e fiancate sporgenti, ottime finiture e materiali di qualità, tra pellami, alcantara e legno.

Dal punto di vista estetico, spicca sul nuovo Austral il logo New R sul muso, con gruppi ottici a Led sul frontale che sono Matrix Led composti da una linea luminosa che forma delle C sulle parti estreme.

Ottima l’abitabilità interna, con particolare attenzione all’abitabilità posteriore e alla presenza del divano abbattibile e scorrevole di ben 16 cmq , che garantisce una migliore gestione del bagagliaio. Quest’ultimo vanta grandezze comprese tra i 500 litri delle versioni Mild-Hybrid e i 430 litri delle versioni Full-Hybrid

Ricca la tecnologia interna, con 12,3 pollici per cruscotto digitale e 12 pollici in verticale per lo schermo al centro che contribuiscono a dare una sensazione di continuità della superficie e infatti sulla consolle centrale non ci sono tasti e pulsanti ma tutto è integrato sullo schermo, antiriflesso e antimpronte, o sul volante.

La tecnologia sistema bordo è sviluppata da Google con Google assistant ma anche Amazon Music, EasyPark, Radioplayer, sistema multimediale openR e fino a 35 applicazioni con contenuti esclusivi.

Il nuovo Austral 2022-2023 sarà disponibile in ben sette sono i colori disponibili per la carrozzeria anche con combinazione di colori e con un nuovo allestimento esclusivo, per una versione decisamente sportiva del suv, l’Esprit Alpine, che vanta quattro ruote sterzanti 4Control Advanced e 32 sistemi di supporto alla guida.

Questo allestimento è caratterizzato soprattutto da paraurti anteriore con lama sportiva, cerchi in lega daytona 20”, fari posteriori con effetto 3D olografico, selleria in tessuto Alcantara con impunture blu, volante in pelle nappa e cuciture a contrasto disponibili nei colori blu, rosso e bianco.

Nuovo Renault Astral 2022-2023 motorizzazioni

Passando al comparto motorizzazioni, base del nuovo suv Renault Austral è la piattaforma comune CMF-C/D di terza generazione, dell'alleanza Renault Nissan Mitsubishi, caratterizzata da motorizzazioni esclusivamente ibride, mild e full hybrid.

La nuova Renault Austral sarà, infatti, dispomibile con sole motorizzazioni elettriche che sono, in particolare, un propulsore di 1,3 litri Tce Mild Hybrid 12v e l’inedito 1,2 litri Tce Mild Hybrid 48v

Prezzi nuovo Renault Astral 2022-2023

Stando a quanto riportano le ultime notizie, i prezzi di vendita del nuovo suv Renault Astral 2022-2023 partiranno da circa 30mila euro.

Cosa aspettarsi dal nuovo Austral e considerazioni

Le linee eleganti del nuovo suv di Casa Renault definite dalla muscolatura delle fiancate, sinuose quanto robuste, annunciano una nuova vettura in grado di conquistare il mercato e che, come da molti anticipato, si prepara a rilanciare, se non a scalzare, il precedente Kadjar, rispetto a cui risulta più lunga di 2 cm.

Ci si aspetta, dunque, un nuovo suv certamente bello da vedere, elegante da vivere, sicuro da un punto di vista di guida e tecnologia, ma anche molto comodo e confortevole, ad un prezzo non eccessivo ma accessibile. Non resta, dunque, che attenderne il debutto sul mercato.