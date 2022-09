Nuova Renault Twingo 2022-2023, city car da 15mila euro bella, completa e dai bassi consumi

Renault Twingo 2022-2023 si è evoluta e presenta interessanti novità sia a livello di design e sia di motore. La city car mette in mostra luci di marcia diurna a Led che sono ora integrate nell'ottica anteriore. Un'altra sottigliezza della Twingo è la presa d'aria laterale sull'ala posteriore sinistra. Il solo motore termico ancora disponibile a catalogo è il tre cilindri 1.0 litri SCe 65 CV

Com'è la nuova Renault Twingo 2022-2023

Opinioni Renault Twingo 2022-2023 ed evoluzione della city car

Anche se il segmento delle city car non si è mai distinto per la qualità delle sue finiture, Renaut Twingo 2022-2023 spicca rispetto da alcuni concorrenti per via di un abitacolo più colorato, meglio assemblato e un design degli interni più divertente. È così possibile trovare atmosfere più luminose e allegre attraverso tocchi di colore sulle prese d'aria o sui rivestimenti, che cercano di far dimenticare le plastiche dure che si trovano su tutte le parti della plancia.

A seconda della scelta dell'allestimento, Renault Twingo dimostra come sia possibile avere il minimo indispensabile a bordo. Così, sulle finiture Low Life e Limited, ci troviamo senza dotazioni di sicurezza e con la tradizionale autoradio oltre al Bluetooth. Occorre quindi utilizzare il smartphone, avendo precedentemente installato l'applicazione R&Go per accedere ad applicazioni di navigazione, musica e informazioni aggiuntive. Questa applicazione permette quindi di controllare la radio, consultare i dati del computer di bordo o addirittura aprire il GPS Waze.

La città è chiaramente l'habitat naturale della Twingo III che fa buon uso delle sue ridotte dimensioni, ma soprattutto del suo raggio di sterzata senza precedenti per la categoria, che consente di effettuare inversioni a U, anche nei punti più difficili e stretti.

Di serie Renaut Twingo 2022-2023 propone sempre autoradio, climatizzatore, navigatore satellitare, sensore luci, sensore pioggia, airbag laterali, bluetooth, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, retrovisori elettrici, radio Dab. Tra i principali optional ecco vernice metallizzata, cerchi in lega, sensori parcheggio, controllo automatico velocità, antifurto, fendinebbia, tetto apribile, avviso cambio corsia e bracciolo sedili anteriori. Il tutto a un prezzo iniziale di circa 15.000 euro.

Renault Twingo I, che ha venduto diversi milioni di esemplari in 15 anni di presenza, ha segnato le generazioni con la sua modularità, il suo spazio a bordo e la sua semplicità. Il suo sostituto, il Twingo II, non ha avuto la stessa carriera, considerata troppo banale. Ecco perché Renault ha riprogettato la Twingo III, prodotta in collaborazione con il gruppo Daimler-Benz.

Questa generazione è fatta per chi cerca soprattutto un piacere di guida diverso dalla concorrenza, con la possibilità di districarsi nel traffico urbano con disinvoltura, quindi manovrare e parcheggiare con facilità. Twingo 2022-2023 è disponibile solo in cinque porte, conferendo alla city car una praticità quotidiana che mancava nelle generazioni precedenti. Tuttavia, se si vuole fare una piccola differenza, è possibile optare per un modello con il tetto in tela opzionale.