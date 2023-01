Nuova Seat Ibiza FR 2023, una city car agile, sicura e tecnologica a meno di 19mila euro

Si prepara ad arrivare sul mercato in versione rinnovata la Seat Ibiza FR 2023, giunta alla sua quinta generazione e pronta a portare avanti il successo riscosso negli anni da questa city car. Vediamo allora nel dettaglio come sarà la nuova Seat Ibiza FR 2023, la city car agile, sicura e tecnologica.

Nuova Seat Ibiza FR 2023 motori e dotazioni city car agile

Prezzi nuova Seat Ibiza FR 2023

Stando a quanto riportano le ultime notizie, la nuova generazione della Seat Ibizia non presenta particolari novità a livello di dimensioni ed estetica.

La city car in versione 2023 mantiene le sue dimensioni ed è lunga 4,06 metri, alta 1,45 metri, larga 1,78 metri e ha un passo di 2,56 metri, comoda per poter ospitare i cinque passeggeri. Il bagagliaio ha una capienza da 355 litri che possono arrivare a 1.100 litri abbattendo i sedili posteriori.

Per quanto riguarda il design, nel complesso resta lo stesso di sempre con qualche miglioria: spiccano i nuovi fari full Led, i cerchi in lega con nuovi disegni e con misure da 17 o 18 pollici, i paraurti sportivi e i vetri posteriori oscurati e il doppio terminale di scarico nel posteriore.

Su tutti gli allestimenti, la novità nel retro della vettura è la nuova scritta del modello in corsivo sul portellone, che conferisce all’auto un aspetto più elegante e moderno.

Ricca e rinnovata la dotazione tecnologica e dei sistemi di assistenza alla guida per garantire maggiore sicurezza alla vettura, dal sistema che rileva la presenza di veicoli che precedono e abbassa automaticamente il fascio luminoso, al sistema di riconoscimento della stanchezza, che se rileva una scarsa reattività emette avvisi sonori e visivi che invitano il conducente a fare una pausa dalla guida, al Travel Assist, sistema che garantisce una guida sicura con la regolazione automatica della velocità, al Lane Assist, sistema che permette di mantenere la traiettoria di marcia e, in caso di deviazione, emette un avviso per invitare il guidatore a correggere la direzione, e non solo.

Presente, inoltre, all’interno l’evoluzione del software dell’impianto multimediale, con la compatibilità Apple CarPlay e Android Auto, per replicare le principali funzioni dello smartphone sullo schermo, presenti due prese di ricarica USB-C, la piastra per la ricarica senza fili e miglioramenti per l’assistente vocale.

Per quanto riguarda le motorizzazioni disponibili, la city car spagnola è disponibile con motori 1.5 benzina da 150 CV, 1.0 benzina da 80, 95 o 110 cavalli e con l’opzione TGI metano da 90 CV. Non sono più disponibili le versioni diesel.

Passando ai prezzi, la Seat Ibiza 2023 ha prezzi a partire da 19mila euro, che arrivano ai 25.500 euro della versione 1.5 TSI Evo 110KW FR Dsg.