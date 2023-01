Nuova Skoda Karoq 2023, un Suv compatto ma spazioso davvero adatto a tutti a un ottimo prezzo

Skoda Karoq è una delle auto più apprezzate nel mercato dei suv. Il motivo è senza dubbio la spaziosa carrozzeria da suv, il prezzo accessibile, ma anche un'ampia gamma di motorizzazioni. Il motore a benzina a quattro cilindri, indicato nel listino come 1.5 TSI 110 kW DSG, piace per la sua scorrevolezza e la dinamica.

Con l'ultimo aggiornamento, il design del Karoq all'esterno è stato solo leggermente affinato fra griglia del radiatore, luci, tavolozza dei colori e spoiler sul tetto. Ma vediamo meglio:

Skoda Karoq 2023: suv spazioso e intelligente

Giudizi Skoda Karoq 2023 tra motori e prezzi

Skoda Karoq 2023 è un suv compatto con lunghezza di 4,39 metri ed è maneggevole in città. Tuttavia, propone una sensazione di spazio completamente diversa grazie alla posizione di seduta alta e all'ampio spazio per la testa. Sembra quasi di trovarsi all'interno di un grande suv. Con un volume di 521 litri, il bagagliaio è sufficientemente dimensionato ed è utile lo spazio di carico variabile che permette di distribuire i bagagli in modo intelligente. Tipico tratto di Skoda che ricerca e ama le soluzioni piccole e intelligenti. Un altro esempio? L'illuminazione del bagagliaio a Led può essere utilizzata come torcia.

Sterzo, stabilità di guida e comfort di guida sono di livello elevato. Fatta eccezione per il sistema di avviso degli angoli ciechi, a bordo sono presenti utili sistemi di assistenza. Il motore è più elegante. Come TSI, garantisce prestazioni di guida attraenti con consumi ancora accettabili per un motore a benzina. La dinamica di guida può essere regolata in tre fasi con il semplice tocco di un pulsante.

Un controller analogico per il volume della radio si trova solo sul volante multifunzione, mentre il sistema di navigazione e la radio vengono gestiti tramite il touchscreen. Il Travel Assistant supporta la guida del conducente per renderla più facile. La connettività avanzata di Karoq facilita l'uso quotidiano e offre il supporto che serve per arrivare in comodità a destinazione. La scelta tra i colori è fra metallizzato – Argento brillante; Grigio grafite; Metallizzato – Bianco luna; Perlato – Black Magic; Energy Blue; Vernice speciale – Meteor Grey; Vernice esclusiva – Arancione Phoenix; Esclusiva – Velvet Red; Metallizzato – Blu petrolio.

La gamma di propulsori nel caso di Skoda Karoq scalderà il cuore di molti oppositori dell'elettrificazione. Non include la versione mild-hybrid, ibrida, ibrida plug-in o full electric. Copre solo i motori a combustione interna. Quelli a benzina sono il tre cilindri 1.0 TSI di base (81 kW), il quattro cilindri 1.5 TSI (110 kW) e il top due litri 2.0 TSI (140 kW). Il turbodiesel 2.0 TDI è quindi disponibile in due versioni prestazionali: 85 e 110 kW.

Il Karoq si può avere anche con la trazione integrale, il problema è che la possibilità di una migliore trazione è sempre associata alla necessità di un abbinamento con un cambio automatico DSG e il più potente motore a benzina o diesel. Inevitabilmente i prezzi di una tale configurazione aumentano. A ogni modo, per acquistare Skoda Karoq 2023 servono tra i 23-25.000 euro con i vari sconti e incentivi.