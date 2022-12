Nuova Smart #3 2022-2023, city car sempre più crossover per continuare la svolta della Smart #1

Le intenzioni di Smart sono chiare e sono di ampliare rapidamente la sua gamma di veicoli elettrici al 100%. Mentre Smart #1 sta da poco tempo facendo la propria comparsa, tocca adesso alla Smart #3 guadagnare spazio ed esposizione mediatica.

Questa city car sempre più crossover è stato immortalato in Cina, senza alcuna mimetizzazione, per conto del Ministero dell'Industria e della Tecnologia che richiede ai produttori di fornire foto e dati dei veicoli prima di venderli sul territorio nazionale. Vediamo allora cosa è emerso in attesa della presentazione ufficiale.

Com'è Smart #3 2022-2023, city car sempre più crossover

Dalla Smart #1 alla Smart #3: punti in comune e differenze

A poche settimane dal lancio della piccola Smart #1, che segna il rilancio del marchio, è la volta di svelare un'altra city car dalle sembianze di un crossover. Non si tratta di alcun sollevamento di veli in quanto le immagini sono il frutto della richiesta del Ministero dell'Industria cinese che richiede foto dettagliate di ogni modello prima della commercializzazione.

Possiamo così vedere alcuni scatti della Smart #3, senza alcuna mimetizzazione, prima della sua presentazione al pubblico. Fratello maggiore di Smart #1, Smart #3 utilizza la stessa base fornita da Geely, che detiene il 50% della joint venture fondata con Mercedes. Il produttore tedesco si occupa della progettazione, mentre Geely gestisce la parte meccanica e software, oltre alla produzione in Cina. Il design è quindi logicamente abbastanza vicino al Smart #1,

Le informazioni raccolte sulla Smart #3 mostrano che l'auto è lunga 4,40 m, larga 1,80 m e alta 1,60 m. La nuova arrivata mostra così dimensioni simili a quelle della futura Mini Countryman. Da mettere in conto anche una versione 100% elettrica più avanti nel tempo, nel 2024.

Le indiscrezioni riferiscono anche di una versione da 4,50 metri. Quest'ultima potrebbe però essere riservata al mercato cinese, solitamente amante dei passi allungati. Sarà basato sulla stessa piattaforma SEA del modello internazionale. Questa base fornita da Geely, ora azionista al 50% di Smart insieme a Mercedes, verrà utilizzata anche per un altro crossover elettrico dallo stile molto diverso, la futura Volvo EX30. A dimostrazione dell'interesse intorno a questo segmento di mercato.

I punti in comune tra Smart #1, da poco in vendita, e Smart #3 sono evidenti. Troviamo la calandra trapezoidale e i fari a mandorla collegati da una fascia luminosa. Le foto che stanno circolando sul web rivelano la disponibilità di due versioni di questo futuro modello. Sono riconoscibili dai loro cerchi e dal trattamento riservato a determinate parti del carrozzeria. Uno è più sportivo dell'altro.

Come sulla #1, questa variante muscolosa da crossover della futura city car dovrebbe sviluppare ben 428 CV e avere la trazione integrale grazie ai suoi due motori elettrici. L'entry level ne manterrà solo uno, al posteriore, con in palio una potenza di 272 CV. Tuttavia, non è stata ancora annunciata la capacità della batteria.