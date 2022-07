Nuova Sportequipe S1 2022-2023, city car dell'italiana Dr Motor che sta vendendo sempre di più

Il produttore italiano DR Motor lancia un nuovo marchio, Sportequipe, inteso come più sportivo. I modelli sono sempre di origine cinese e la più interessante del lotto sembra essere la piccola city car Sportequipe S1. Che non è altro che Chery eQ1. DR Sportequipe S1 sarà costruita interamente in Molise in uno stabilimento dedicato presso la sede di Macchia di Isernia, dove l'inizio della produzione è previsto per il 2022.

La gamma iniziale di Sportequipe sarà composta da cinque modelli, S1, S5, S6, S7 e SK. Sebbene condivideranno tutti un approccio relativamente abbordabile e un ricco equipaggiamento di serie, saranno abbastanza diversi l'uno dall'altro: mentre la S1 è presentata come una piccola city car elettrica, la SK sarà un pick-up a trazione integrale. S5, S6 e S7 avranno una carrozzeria da suv. Entriamo quindi nei dettagli:

Com'è la nuova city car Sportequipe S1 2022-2023

Sportequipe S1 2022-2023: opinioni su questo nuovo modello

DR Motor continua a offrire la sua gamma di suv e a creare nuovi marchi. C'era già Evo per il lato economico, ecco ora Sportequipe per i modelli che dovrebbero avere un'identità più sportiva. In sostanza, i modelli principali sono comunque rigorosamente gli stessi, ovvero Chery Tiggo3 o Tiggo5X.

L'annuncio del marchio svela tuttavia altri modelli, tra cui un pick-up, e soprattutto una piccola city car elettrica che ci interessa, la S1. Lo Sportequipe S1 è quindi un adattamento del Chery eQ1, conosciuto anche con il soprannome di "Little Ant" nel suo mercato nazionale. L'anno scorso, si è classificata all'ottavo posto nelle vendite di veicoli elettrici in Cina, rappresentando quasi l'80% delle vendite di Chery in quel mercato.

È una delle prime microcity car lanciate in Cina, prima del successo della Wuling Hongguang Mini EV. Un po' più imponente con 3,20 m di lunghezza e 1,67 m di larghezza, ma sempre con 4 posti, beneficia anche di uno stile leggermente meno essenziale. Idem all'interno con un ampio touchscreen verticale da 10 pollici di serie.

La dotazione standard comprende aria condizionata, infotainment con Android Auto e Apple Car Play e caricatore wireless per smartphone. Come tutti i modelli Sportequipe, l'interno della city car elettrica è caratterizzato da materiali e finiture di alta qualità, con sedili e inserti in Alcantara.

L'azienda italiana DR Automobiles, nota per la vendita di auto di origine cinese opportunamente rinominate in Europa, ha lanciato la sua azienda a basso costo, EVO, nel 2020. Ora, cercherà di replicare questo modello con il lancio di questo terzo marchio Sportequipe, con un focus più sportivo. Sportequipe S1 2022-2023 è così un concorrente della Dacia Spring, anche se il suo prezzo non è ancora noto, anche se si vocifera di circa 30.000 euro (un costo forse troppo elevato rispetto alle aspettative).

Le sue caratteristiche sono abbastanza simili a quelle del modello rumeno. Il motore sviluppa 45 kW. Con i suoi 1.050 kg, la sua velocità massima è limitata a 120 chilometri orari e lo 0-100 si raggiunge in 12 secondi. Sul fronte autonomia, DR Motor annuncia 210 chilometri in ciclo WLTP.

La batteria montata in Cina ha una capacità di 30,6 kWh e non c'è motivo per cui sia diversa in Europa. Dacia ha quindi una migliore efficienza complessiva con una batteria più piccola, ma una maggiore autonomia. Notevole differenza con la Spring, la S1 è una propulsione.