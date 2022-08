Nuova Toyota Aygo X 2022-2023, city car rinnovata a 15mila euro ambisce primo posto in Italia

Il nome è diverso perché questa terza versione della Aygo abbandona il segmento delle city car in senso stretto per investire quello dei crossover del segmento A. Se le prime due generazioni della Toyota Aygo, apparse rispettivamente nel 2005 e nel 2014, con questa nuova versione di posiziona in un segmento adesso più redditizio. Approfondiamo più specificatamente:

Così Toyota Aygo X 2022-2023 punta a diventare leader di mercato

Toyota Aygo X 2022-2023: considerazioni e prospettive

La nuova base tecnica allunga Toyota Aygo X 2022-2023 di 23 cm, portando le sue dimensioni a 3,70 m. Il passo guadagna 9 cm (2,43 m) e l'altezza aumenta di 5 cm, ovvero 1,51 m. Più grande dell'Aygo, la X ha naturalmente un volume del bagagliaio aumentato. Esattamente di 60 litri con una capacità compresa tra 231 litri nella configurazione a 5 posti sotto il ripiano e 829 litri fino al soffitto quando il divanetto posteriore è ribaltato. Ma nessuna modifica al portellone.

È notevolmente più economico di una quinta porta che combina lamiera stampata e finestra di vetro. Nonostante le misurazioni notevolmente aumentate, Toyota Aygo X non ha perso nulla dell'agilità del suo predecessore. Al contrario. Il suo raggio di sterzata è addirittura 10 cm più corto ed è limitato a 4,7 m. Solo la Renault Twingo fa meglio con un valore record di 4,30 m.

A bordo, attira subito l'attenzione il touchscreen da 9 pollici, di serie sulle versioni di fascia alta. Altrimenti, è un formato entry-level da 7 pollici. L'illuminazione ambientale e l'impianto audio da 300 W sono elementi di richiamo per i giovani acquirenti. Aygo X è una quattro posti. D'altra parte, l'altezza libera è un po' stretta se si misura più di 1,70 m a causa del tettuccio che occupa spazio. Luminosità o abitabilità?

Posizionata nel segmento A, la Toyota Aygo X conserva le parti metalliche laccate della carrozzeria nell'abitacolo, così come la lamiera verniciata nera visibile sul retro degli schienali dei sedili posteriori. Inoltre, tutta la plastica che riveste l'abitacolo è dura.

Con l'ambizione di conquistare il primo posto nelle vendite in Italia e scalzare Fiat Panda grazie anche la prezzo iniziale di vendita di circa 15.000 euro, Toyota Aygo X non manca di originalità. Sfrutta il frontale a X e la poppa che caratterizzano l'attuale Aygo dal 2014. Adotta anche passaruota in plastica grigia, un'imponente presa d'aria nella parte inferiore dello scudo e pannelli bilancieri dall'aspetto rinforzato. Tanti elementi essenziali che completano il suo presunto look da suv.

La sua carrozzeria bicolore, che potrebbe farla passare per una Smart, e i suoi tocchi arancioni completano il colore della carrozzeria chiamato Cardamom Green. La personalizzazione, altro elemento essenziale per qualsiasi modello che si rispetti, l'Aygo X ne sa molto.

Affinché l'Aygo X non passi inosservata per strada, Toyota ha inventato una tavolozza colorata che include un rosso Chili Red (il colore della concept car X Prologue), un blu Juniper Blue e un Ginger beige un po' più sobrio. Quattro tonalità esclusive riservate ad Aygo X.