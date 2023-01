Nuova Toyota bZ4X 2023, il Suv tanto atteso originale e sorprendente è finalmente in vendita

E’ finalmente in vendita la nuova Toyota bZ4X 2023, Suv tanto atteso originale e sorprendente: 100% elettrico, con la sigla bZ che sta per Beyond Zero, ad indicare proprio l’offerta elettrica e ibrida della casa nipponica, il nuovo suv Toyota offre una garanzia sulla batteria di 10 anni o 1 milione di chilometri, a condizione di effettuare la manutenzione programmata solo da Toyota e promettere grandi esperienze su strada.

Nuova Toyota bZ4X 2023 design e dotazioni

Motori nuova Toyota bZ4X 2023

Nuova Toyota bZ4X 2023 prezzi



Nuova Toyota bZ4X 2023 design e dotazioni

Caratterizzato da un design decisamente originale e aerodinamico, il nuovo suv elettrico Toyota vanta un’altezza di 1,65 metri, una larghezza di 1,86 m e 2,85 m di passo, ha un abitacolo piuttosto spazioso, capace di ospitare comodamente cinque adulti, ma anche molto elegante e raffinato.

Punto debole, forse, il bagagliaio, che con 452 litri non è poi così capiente considerando le dimensioni della vettura. Gli elementi aerodinamici che spiccano sono soprattutto feritoie, spoiler e un diffusore posteriore che ottimizzano l’autonomia.

Passando agli interni, spicca la comodità dei sedili anteriori, che si possono riscaldare o ventilare e sono rivestiti o in pelle o tessuto. Presenti poi diversi vani pratici tra cui uno nella consolle centrale con una capacità di 20 litri e l’illuminazione a Led nell’abitacolo che crea un’atmosfera decisamente rilassante.

Ricca la strumentazione di bordo e ricca anche la dotazione di sicurezza, con sistema pre-collisione che controlla anche i mezzi in arrivo frontale e in attraversamento e in Lane assist prende come riferimento la segnaletica orizzontale, il margine della strada e il veicolo che precede.

Il sistema di infotainment della nuova Toyota bZ4X 2023, Toyota Smart Connect, è in grado di garantire informazioni in tempo reale sulle condizioni dell’auto, sulla guida e tutte le funzioni di navigazione e multimediali ed è supportato e migliorato dall’applicazione Toyota MyT compatibile con Apple e Android.

Motori nuova Toyota bZ4X 2023

Per la nuova Toyota bZ4X 2023, è disponibile sia la trazione anteriore e sia la trazione integrale, con rispettivamente 204 e 218 Cv di potenza (265 e 366 Nm di coppia). Ad alimentare il nuovo suv Toyota bZ4X c’è una batteria da 71,4 kWh, con sistema di raffreddamento ad acqua.

Con il caricatore da 11kW presente a bordo l’auto si ricarica completamente in circa 7 ore, mentre con il sistema di ricarica rapido da 150 kW ci mette mezz’ora per arrivare all’80%. L’autonomia omologata WLTP è di 470 km per la 4WD e di 516 km per la 2WD, ma con i pneumatici da 20 pollici, al posto di quelli di serie da 18, si perdono 50 km.

Decisamente originale, funzionale e sorprendente il tetto, con i pannelli solari che può garantire fino a 11,7 km di percorrenza al giorno.

Nuova Toyota bZ4X 2023 prezzi

Per quanto riguarda i prezzi, non sono ancora stati ufficializzati da Toyota, perché la bZ4X arriverà sul mercato solo all’inizio del prossimo anno, ma costerà intorno ai 40mila-50mila euro, prezzi che possono scendere se si usufruire degli incentivi disponibili, ma comunque Toyota ha intenzione di puntare su una formula tutto incluso, con una rata mensile di circa 800 euro.