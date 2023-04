Nuova Volkswagen Id 1 2023, più che una semplice city car è una Polo futuristica anche a 13mila euro

Il nuovo modello Volkswagen ID.1 sarà un'auto elettrica entry-level. Esteticamente, si discosterà dal Concept ID.Life e si avvicinerà invece alle linee del Progetto Trinity, prendendo ispirazione dalle sorelle maggiori ID.3 e ID.4. Questo modello erediterà il pianale MEB Entry su cui verrà costruito un corpo vettura dalle dimensioni simili a quelle della Polo. Avrà un powertrain a trazione anteriore da 231 CV e un pacco batterie da 57 kWh per una autonomia massima di circa 400 chilometri. Vediamo meglio:

Volkswagen ID.1: perché è davvero così interessante

Strategie e opinioni sulla nuova Volkswagen ID.1

Volkswagen è pronta a espandere la sua gamma di veicoli elettrici con un'auto full-electric destinata alla città, che rappresenterà l'entry-level della famiglia ID del marchio tedesco. Volkswagen ID.1 sarà prodotta con la modularità della piattaforma MEB e con la nuova chimica delle batterie LFP litio-ferro-fosfato per garantire un prezzo competitivo e ridurre i costi di produzione. L'auto avrà dimensioni simili a quelle della Polo e seguirà Volkswagen ID.2, che invece sarà leggermente più grande e avrà uno stile da crossover.

Volkswagen ID.1 dovrebbe essere costruita sulla stessa piattaforma della ID.2, nota come MEB Entry, e avrà una batteria al litio ferro fosfato da 38 kWh. Non sono ancora state fornite informazioni sull'impianto di produzione scelto da Volkswagen per la realizzazione della nuova ID.1.

Volkswagen ID.1 rappresenta una sfida notevole per il mercato delle auto elettriche, in quanto attualmente le soluzioni a basso costo sono limitate. Se Volkswagen riuscirà a offrire un prezzo di listino intorno ai 20.000 euro, potrebbe dar vita ad una forte spinta del settore. La produzione di auto a volumi relativamente elevati per i marchi Cupra e Skoda, consentirà alla compagnia di ridurre significativamente i costi di sviluppo, progettazione e produzione, senza compromettere la redditività.

Attualmente, ci sono ancora molte informazioni che devono emergere per quanto riguarda il progetto Volkswagen ID.1. Sapere che l'auto potrebbe essere venduta a circa 13.000 euro, grazie agli sconti del produttore e agli incentivi statali e locali, rappresenterebbe una svolta per il mercato delle auto elettriche.

A dimostrazione della vivacità del comparto, il 2022 è stato un anno significativo per l'industria automobilistica in Trentino, in cui le auto ibride ed elettriche hanno superato le auto a benzina e diesel per quanto riguarda le prime iscrizioni di auto nuove. Si tratta di una vera e propria svolta che potrebbe progressivamente coinvolgere anche il resto del Paese, seppure a velocità differenti.

Nello specifico, ci sono state 69.410 prime immatricolazioni di auto elettriche e ibride, di cui 7.755 totalmente elettriche, 47.696 ibride a benzina e 13.959 ibride a gasolio. Questo dato mostra chiaramente che l'industria automobilistica sta attraversando una fase di transizione epocale.