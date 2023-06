Nuova Zeekr X 2023, il Suv di Geely-Volvo arriva in Italia ad un prezzo-qualità davvero sorprendenti

Il marchio Zeekr, appartenente al Gruppo cinese Geely, pone una notevole enfasi sul successo del suo nuovo veicolo elettrico, Zeekr X. L'obiettivo dichiarato è di estendere la sua presenza anche ad altri Paesi del Vecchio Continente rispetto a quello originario. Zeekr X è stata sviluppata dal team europeo di Zeekr, composto da oltre 1.500 ingegneri e progettisti, presso i centri di progettazione e ricerca e sviluppo a livello globale.

Questo team ha già realizzato diversi modelli di successo per il Gruppo Geely. Zeekr offrirà agli utenti europei un approccio unico che combina una vasta gamma di servizi, tra cui finanziamenti, assicurazioni, soluzioni di ricarica e connettività. Vediamo da vicino:

Così la nuova Zeekr X 2023 è pronta a stupire

Non solo un nuovo suv, ampie strategie per Geely-Volvo

Così la nuova Zeekr X 2023 è pronta a stupire

Attraverso la sua pagina ufficiale su Weibo, il marchio cinese Zeekr ha condivisouscito dalla linea di produzione, evidenziando un dato di particolare interesse: il primo lotto di veicoli è stato completato appena 56 giorni dopo la presentazione ufficiale del veicolo. Questo nuovo modello è disponibile in sei diverse colorazioni: Berlin Metallic Grey, Hangzhou Green, California Sunglow Pink, Athens Cloud White, Paris Cream Beige e Sydney Harbour Blue. Per quanto riguarda gli interni, in Cina la nuova Zeekr X può essere configurata con quattro o cinque posti.

Zeekr mira a consegnare almeno 40.000 unità della Zeekr X entro la fine dell'anno. Il veicolo elettrico può essere scelto con un singolo motore elettrico da 200 kW (272 CV) sull'asse posteriore o con un doppio motore e trazione integrale, offrendo una potenza massima di 315 kW (428 CV). In entrambi i casi, i motori sono alimentati da una batteria da 66 kWh che consente un'autonomia di 560 km e 512 km rispettivamente, secondo il ciclo cinese CLTC.

L'abitacolo presenta un design minimalista e offre un'ampia gamma di tecnologie. Dietro al volante è presente uno schermo da 8,8 pollici che mostra le principali informazioni di guida. Al centro del cruscotto si trova un grande display touch da 14,6 pollici per il sistema di infotainment, che può essere spostato verso il lato del passeggero. Quando posizionato a destra, il display consente l'accesso esclusivamente alle funzioni legate all'intrattenimento. La dotazione include anche un head-up display. I prezzi di partenza per la Zeekr X variano tra 22.000 e 27.000 euro.

Non solo un nuovo suv, ampie strategie per Geely-Volvo

Il Gruppo Geely possiede diverse marche automobilistiche, come l'82% di Zhejiang Geely Holding Group, la casa madre di Volvo, mentre Polestar è un marchio di lusso e performance elettrificate. Geely ha acquisito anche il 50% del marchio smart tramite una joint venture con Mercedes-Benz, producendo la nuova generazione di veicoli elettrici, avviata con il suv #1, presso le sue strutture in Cina. Zeekr, invece, è un marchio simile a Link&Co, ma focalizzato sulle auto elettriche.

Oltre alla Zeekr X, il marchio prevede di introdurre sul mercato europeo anche la Zeekr 001. Nel frattempo, Zeekr X sta per arrivare sulle strade cinesi. Il produttore ha annunciato di aver completato il primo lotto di veicoli, che presto saranno consegnati ai clienti. I veicoli Zeekr sono progettati seguendo una filosofia umanocentrica, che garantisce una cura accurata di ogni elemento dell'auto per migliorare e arricchire l'esperienza di guida. La connettività avanzata, inclusi gli aggiornamenti software over-the-air, consente ai veicoli di adattarsi alle mutevoli esigenze degli utenti nel tempo.

Geely considera Zeekr come un marchio premium, quindi sarà interessante comprendere come il produttore posizionerà Zeekr X sul mercato europeo, considerando che questo modello dovrà competere con Volvo EX30, che condivide la stessa piattaforma SEA del Gruppo cinese e dispone degli stessi motori.

Rimani aggiornato!

Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra