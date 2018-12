Fiat, nuove auto e modelli inediti della sue marche. Video. Ma richiamo Fiat 500 X

Diverse e interessanti auto nuove alcune completamente inedite, altre, invece dei sostituti di quelle già essere con migliorativi, ma anche molto importanti e drastici. E poi il richiamo della Fiat 500 X, di alcuni modelli.



La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno. La Fiat 500 X, uno dei modelli di punta della gamma della casa del Lingotto poi confluita in Fca, presenta su alcune vetture (precisiamo su alcune auto non su tutte) un problema che potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza degli occupanti e pertanto alcuni modelli con un determinato marchio Ce e realizzati in un determinato lasso di tempo sono stati richiamati

Fiat 500X richiamo di alcune auto, guida non sicura

Vediamo più da vicino quali sono i motivi che hanno spinto la casa del Lingotto a richiamare dal mercato le vetture Fiat 500X. O meglio quelle prodotte tra il 2 giugno 2015 e il 17 agosto 2018 che presentano l’omologazione CEE numero: E3 * 2007/46 * 0318 * 02; Tipo: 334. Una decisione che giunge in seguito all’ennesimo problema tecnico che può avere conseguenze serie dal punto di vista della qualità del veicolo, ma anche sulla sicurezza dei passeggeri come afferma il bollettino Rapex.

Si tratta solo dell’ultimo capitolo di una storia partita male fin dal principio. Uno dei più popolari crossover marchiata Fiat è al centro di questa vicenda dopo la segnalazione di un serio “warning” dal Rapex – Rapid Alert System for non-food dangerous products. L’avviso con “Livello di rischio serio” è inserito dall’Italia nel bollettino del 23 novembre 2018 del Ministero. In realtà, come ci ha spiegato l'ufficio Stampa della Fiat, la campagna di richiamo è già partita da Agosto e la maggior parte dei clienti o anche tutti dovrebbero aver sistemato il problema.

I proprietari di questo modello di autovettura, dunque, se non lo hanno già fatto, dopo aver verificato se rientrano nell'omologazione e nel periodo sopra indicato, devono prestare la massima attenzione anche se fino a questo momento non sono stati segnalati incidenti particolari che possono essere fatti risalire al cattivo funzionamento del veicolo. Pertanto è consigliabile rivolgersi subito alle autofficine autorizzate o ai Concessionari Fiat per avere rassicurazioni in merito. Il difetto riscontrato è quello che riguarda il fermo del sedile. Tale problema potrebbe far piegare in avanti il sedile e un maggiore rischio di lesioni per i passeggeri.

Il Piano Fiat per le nuove auto e modelli

Nello stesso tempo di questa notizia, si configura sempre di più il piano per nuove auto e modelli con una serie di novità per il 2019 del marchio Fiat viste in questa news , mentre altre che riguardano le novità 2019 e auto nuovo di altri band collegati sempre alla galassia Fiat (con video) . Da sottolineare anche alcuni punti interrogativi come la sostituzione della Fiat Tipo Fiat Punto o Fiat Idea che vediamo in un possibile video sottostante. Nuove versioni totali anche per la Fiat 500 con la Fiat 500 Mild Hybrid che si affiancherà ad unaversione rivista della Fiat 500 X. Senza dimenticare la nuova Fiat Panda ibrida MHV