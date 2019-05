Nuove auto ibride 2019 Suv, crossover, compatte, city car sempre più numerose. Marche e modelli

Per qualcuno le auto ibride rappresentano il perfetto compromesso tra le esigenze di un'alimentazione alternativa e a basse emissione e la conservazione dello stile di guida tradizionale. E lo sviluppo di nuovi modelli è la dimostrazione di come le stesse case automobilistiche siano molte attente al comparto dell'ibrido nelle sua varie declinazioni.

Peugeot 308 ibrida 2019

Il design interno di Peugeot 308 ibrida 2019 fa largo uso della tecnologia sensoriale con il Peugeot i-Cockpit. Caratterizzato da un'eleganza minimalista si compone di volante compatto, schermo touchscreen multifunzione da 9,7 pollici e consolle centrale molto pulita con un solo pulsante. Se è nei dettagli che emerge l'attenzione per il conducente, ecco che il quadro strumenti in posizione rialzata permette di accedere a tutte le principali informazioni sulla guida senza distogliere lo sguardo dalla strada.

Il design di Peugeot 308 ibrida 2019 è estremamente curato e le lancette del tachimetro e del contagiri sono lavorate con una meticolosità che richiama il mondo dell'orologeria di precisione. Un supplemento di attenzione è stato quindi riservato all'ergonomia.

Toyota Corolla ibrida 2019

Gli interni di Toyota Corolla ibrida 2019 uniscono materiali di alta qualità a un design d'avanguardia. Cruscotto pulito e semplice, display touch multimediale dai comandi intuitivi, impianto audio con 8 altoparlanti integrati e sistema di ricarica wireless per lo smartphone per un'auto che punta a stupire anche sul versante estetico, dentro e fuori.

Tra i sistemi di assistenza alla guida di Toyota Corolla hybrid 2019 si segnalano gli abbaglianti automatici, il riconoscimento segnaletica stradale, il sistema pre-collisione con rilevamento pedoni e ciclisti, il cruise control adattivo, l'assistenza mantenimento corsia, l'avviso superamento corsia.

Honda CR-V ibrida 2019

Intenzioni chiare per la casa automobilistica giapponese: rendere piacevole e confortevole il viagggio su Honda CR-V ibrida 2019. Ed ecco che grazie al sistema di controllo attivo del rumore, di serie su tutta la gamma, l'abitacolo si trasforma in un ambiente tranquillo e silenzioso. A questo si aggiunge la comodità del supporto lombare elettrico a quattro direzioni per i sedili anteriori riscaldati, con la possibilità di avere sedili posteriori e volante riscaldati.

Il nuovo CR-V è spinto dai più recenti propulsori, benzina oppure ibrido. Le due versioni del 1.5 Vtec Turbo benzina offrono equilibrio tra prestazioni ed efficienza. Può essere equipaggiato con un cambio manuale a 6 marce (173 CV) o con un'avanzata trasmissione CVT a 7 marce (193 CV).

Jeep Renegade ibrida 2019

Cresce l'attesa per il lancio sul mercato della versione ibrida (plug-in) di Jeep Renegade 2019-2020, già presenta al Salone internazionale dell'automobile di Ginevra 2019. Come sottolineato dal costruttore, l'alimentazione ibrida mette in mostra le proprie potenzialità riducendo le emissioni, garantendo un maggiore controllo della coppia e un migliore rapporto di riduzione.

Tra le principali novità del nuovo modello di Jeep Renegade 2019 spiccano i fari con luci diurne, abbaglianti, anabbaglianti e fendinebbia full Led, disponibili a richiesta sugli allestimenti Limited e Trailhawk per assicurare ai conducenti efficienza e sicurezza nella guida incrementando del 50% la visibilità rispetto ai fari alogeni e del 20% la luminosità rispetto allo Xeno migliorando in particolare la percezione della profondità e l'illuminazione laterale.