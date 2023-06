Nuove Dacia Duster e Fiat Panda a 12mila euro e altre 7 interessanti auto tra 9-17mila euro in promozione ora

La Regione Lombardia ha attivato una serie di misure incentivanti per promuovere il rinnovo del parco veicolare. Questi incentivi all'acquisto si estendono ai veicoli alimentati a benzina, diesel, metano, Gpl, ibridi, elettrici o a idrogeno, offrendo un contributo finanziario che varia da 1.000 a 4.000 euro, a seconda del tipo di veicolo. Nella provincia autonoma di Trento, l'acquisto di veicoli elettrici di categoria M1 da parte dei privati cittadini, con un prezzo di listino inferiore o uguale a 50.000 euro, è incentivato solo se viene effettuata la rottamazione o la sostituzione di veicoli M1 inquinanti con motori a benzina o diesel fino allo standard Euro 5. Il contributo ammonta a 3.000 euro per la rottamazione e a 2.000 euro per la sostituzione.

Il governo guidato da Meloni ha annunciato nuovi incentivi a livello nazionale per il settore automobilistico. È possibile che, entro i prossimi sei mesi, anche i veicoli menzionati in questo articolo possano beneficiare di tali agevolazioni. Ma vediamo meglio:

Dacia si propone come un punto di riferimento nel mercato automobilistico, mantenendo la propria proposta di promozioni speciali sui propri modelli, già caratterizzati da un prezzo competitivo, come dimostra il caso di Dacia Duster , acquistabile con interessanti incentivi.

Il comune di Genova ha avviato un bando per la realizzazione di interventi volti a migliorare la qualità dell'aria, rivolti a cittadini privati, micro, piccole e medie imprese, lavoratori autonomi con partita Iva ed enti del terzo settore. Tra questi interventi rientra anche la concessione di un contributo per l'acquisto di veicoli nuovi, di prima immatricolazione, a basso impatto ambientale, in cambio della rottamazione di mezzi più inquinanti già colpiti da ordinanze di limitazioni del traffico passate e future. Per i privati, gli importi massimi sono di 5.000 euro per veicoli a metano, GPL, benzina-metano, benzina-GPL euro 6D-temp o successivi; 4.000 euro per veicoli a benzina euro 6D-temp o successivi e diesel euro 6D-temp o successivi, il che abbassa il prezzo del Dacia Duster a circa 12.000 euro.

La versione base della Fiat Panda, la 1.0 Hybrid, ha un prezzo di 15.400 euro. Grazie alle sue emissioni di CO2 comprese tra 61 e 120 g/km e una quantità di NOx inferiore a 85,8 mg/km, beneficia di un incentivo di 2.000 euro offerto dalla Regione Lombardia, a condizione che sia effettuata la rottamazione di un veicolo. Il venditore o il concessionario è obbligato a praticare uno sconto del 12% sul prezzo di listino (equivalente a 1.848 euro in questo caso). Con questi sconti totali di 3.848 euro, il prezzo di listino si riduce a circa 11.500 euro.

Hyundai i10 nella versione 1.0 MPI Ecopack Advanced, con un motore da 67 CV, ha un prezzo di listino di 14.750 euro. Sfruttando l'incentivo offerto dalla Regione Lombardia per la rottamazione e lo sconto del venditore pari al 12%, il bonus totale raggiunge i 3.770 euro, portando il prezzo scontato a 10.980 euro. Hyundai i10 Advanced è dotata di serie di cerchi in acciaio da 14 pollici, offre quattro posti, climatizzatore manuale, cruise control, mantenimento corsia, sedile guidatore regolabile in altezza e vernice metallizzata grigia.

Opel Mokka 1.5, equipaggiata con un motore da 110 CV e cambio manuale a 6 marce, nella versione Edition, ha un prezzo di 16.600 euro, una volta sottratti i 3.500 euro di incentivi per la rottamazione offerti dalla Regione Lombardia. Il consumo combinato WLTP del motore diesel dell'Opel Mokka è di 4,5 l/100 km. L'allestimento Edition include cerchi in lega da 16 pollici, vernice Ikone Green, fari Eco-LED, cruise control, climatizzatore manuale, strumentazione digitale, radio DAB con Bluetooth da 7 pollici, quattro vetri elettrici e freno di stazionamento elettrico.

La versione base della Dacia Sandero, denominata Streetway SCe 65 nell'allestimento Essential, è equipaggiata con un motore a benzina aspirato da 1.0 litri a tre cilindri, con una potenza di 67 CV. Il prezzo di listino è di 12.500 euro. Grazie alle emissioni di CO2 comprese tra 61 e 120 g/km, è possibile beneficiare di un incentivo di 2.000 euro offerto dalla Regione Lombardia, a condizione di effettuare contemporaneamente la rottamazione di un veicolo.

Fiat Tipo, equipaggiata con il motore 1.6 Multijet da 130 CV e cambio manuale a 6 marce, beneficia di uno sconto regionale di 3.500 euro, portando il prezzo a 16.700 euro. La Fiat Tipo dichiara un consumo di carburante di 4,6 l/100 km. Nell'allestimento Tipo sono inclusi cerchi in acciaio da 16 pollici, vernice Arancio Paprika, climatizzatore automatico, cruise control, quattro alzacristalli elettrici e radio Uconnect Tablet da 7 pollici.

Renault Twingo 1.0 SCe 65 Equilibre, con un motore a benzina da 65 CV, rappresenta un'opzione interessante nel segmento delle city car, grazie agli incentivi offerti dalla Regione Lombardia nel 2023. Il prezzo di base della vettura è di 15.350 euro, ma sfruttando il bonus di rottamazione di 2.000 euro e lo sconto del venditore pari al 12%, si ottiene un risparmio di 3.842 euro, portando il prezzo scontato a 11.508 euro. La versione Twingo Equilibre include di serie cerchi in acciaio da 15 pollici, vernice Blu Shopping, climatizzatore automatico, vetri elettrici anteriori, chiusura centralizzata, sedile conducente regolabile in altezza e sistema multimediale Easy Link da 7 pollici.

Peugeot 208, equipaggiata con un motore turbodiesel da 102 CV e cambio manuale a 6 rapporti, presenta un prezzo di base di 22.370 euro. Tuttavia, grazie all'incentivo di 3.500 euro, il costo scende a 16.870 euro. La Peugeot 208 diesel dichiara un consumo combinato di carburante pari a 4,1 l/100 km. Nell'allestimento Active sono inclusi cerchi in acciaio da 15 pollici, vernice Giallo Faro, climatizzatore automatico monozona, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, chiusura centralizzata, cruise control e un touchscreen da 7 pollici con Mirror Screen.

Kia Picanto versione 1.0 Urban, equipaggiata con un motore a benzina da 67 CV, presenta un prezzo base di 14.300 euro. Per i residenti, grazie ai 2.000 euro di sconto regionale e al 12% di sconto offerto dal venditore, è possibile ottenere un bonus totale di 3.716 euro e ridurre il prezzo a 10.584 euro. L'allestimento Urban include di serie la vernice arancio, cerchi in acciaio da 14 pollici, alzacristalli elettrici anteriori, climatizzatore manuale, radio DAB e chiusura centralizzata.

Mitsubishi Space Star versione 1.2, con un motore da 71 CV, nell'allestimento Invite Radio, ha un prezzo di listino di 16.600 euro, ma grazie all'incentivo di rottamazione offerto dalla Regione Lombardia e allo sconto del venditore del 12%, è possibile risparmiare 3.992 euro sull'acquisto, ottenendo un prezzo scontato di 12.608 euro. La versione Invite Radio include di serie cerchi in acciaio da 14 pollici, vernice gialla, climatizzatore manuale, alzacristalli elettrici anteriori, chiusura centralizzata e sensori di luce e pioggia.

