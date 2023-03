Nuovi Suv Lancia 2023-2024, 2 interessanti modelli inediti accanto alla Lancia Ypsilon Crossover

Sono iniziate le grandi manovre in casa Lancia che porteranno all'arricchimento della gamma che oggi è composta dalla sola Ypsilon. In realtà, è proprio intorno a questo modello che ruoteranno le strategie del marchio di origine italiana:

Doppio nuovo suv per il marchio Lancia

Ma c'è anche la rivoluzionata Lancia Ypsilon

Lancia Aurelia è il primo modello di suv che segnaliamo. Prodotto nello stabilimento di Melfi, Basilicata, è basata sulla futura piattaforma STLA Medium del gruppo olandese. Questa piattaforma supporta una capacità della batteria fino a 104 kWh, permettendo un'autonomia di circa 700 chilometri. Il suv sarà equipaggiato con una varietà di motori elettrici, che vanno da 170 a 450 CV, passando per 245 CV. Lancia Aurelia beneficerà dell'esperienza di automobili DS in termini di raffinatezza, e ci si aspetta che la cura degli interni sarà uno dei punti di forza del modello.

Il design della nuova Lancia Aurelia presenterà una griglia illuminata abbinata a fari a Led a forma di mandorla simili al concept Fulvia del 2003. Altre caratteristiche includono l'ampia presa del paraurti, il rivestimento in plastica intorno ai passaruota e sui longheroni laterali, i muscolosi parafanghi e l'elegante linea del tetto. Il trattamento bicolore con il tetto nero a contrasto e il disegno delle ruote di grande diametro, tipico di Lancia, sarà presente. Gli interni della Lancia Aurelia saranno ispirati ai modelli iconici di Lancia con un mood retrò e tappezzerie dai colori chiari.

Lancia ha annunciato di voler diventare un marchio esclusivamente EV entro il 2028, e l'Aurelia sarà offerta esclusivamente in versione EV dal suo debutto. Il prezzo previsto sarà di almeno 26.000 euro.

Ecco quindi che anche la futura Lancia Ypsilon potrebbe diventare un suv. Sarà il veicolo che introdurrà il nuovo linguaggio stilistico del marchio, che sarà poi applicato anche all'Aurelia. Al momento, non ci sono informazioni o immagini disponibili del potenziale suv Ypsilon, poiché il suo lancio è previsto solo per il 2024.

I valori distintivi del marchio, come lo stile, la qualità e il comportamento dinamico, influenzeranno sia le prestazioni dell'erede della nuova generazione del modello storico, sia il design esterno e gli interni. Il prezzo previsto del nuovo modello potrebbe collocarsi nell'intervallo tra 20 e 25.000 euro.

Il ritorno in attività del marchio Lancia nel 2023 vedrà il lancio di una nuova city car, la Ypsilon, che sarà basata sulla piattaforma e-CMP. Nonostante il gruppo Stellantis disponga di una piattaforma STLA Small, la Ypsilon non la utilizzerà a causa dei tempi necessari per lo sviluppo del modello. L'obiettivo di Lancia è quello di rinnovare la sua gamma di veicoli, includendo la Ypsilon, un crossover elettrico per famiglie e una berlina compatta, al fine di espandersi in Europa.

La nuova Lancia Ypsilon, che avrà un design elegante e si allungherà a circa 4 metri di lunghezza, utilizzerà la piattaforma CMP e il motore 1.2 PureTech con catena di distribuzione, che sarà disponibile anche in versione mild hybrid con il nuovo cambio automatico elettrificato e-DCT di Punch Powertrain. La versione elettrica della Ypsilon beneficerà del nuovo motore sviluppato dalla joint venture Nidec/PS e la batteria cinese CATL, che garantirà un aumento dell'autonomia. Potrebbero servire circa 18.000 euro.