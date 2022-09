Nuovo Acura Precision EV 2022-2023, Suv bello e di livello del marchio top premium di Honda

La Monterey Car Week è un'opportunità annuale per i produttori di presentare veicoli atipici, che prefigurano i loro modelli futuri. Acura non fa eccezione alla regola nel 2022. Il marchio premium Honda introduce la Precision EV Concept che, come suggerisce il nome, è una concept car. Il veicolo ha la forma di un suv elettrico. Come concept car, l'Acura Precision EV Concept adotta un look particolarmente futuristico.

Questo studio di stile è caratterizzato da una silhouette atletica e imponente, oltre che da linee tese. Nella parte anteriore, la griglia del radiatore pentagonale si illumina, formando una firma luminosa immediatamente riconoscibile. Un pattern chiamato Particle Glitch è presente su entrambi i lati dello scudo, ma anche sui cerchi da 23 pollici. Approfondiamo meglio:

In arrivo un nuovo suv di alto livello: Acura Precision EV 2022-2023

Sintesi e giudizi Acura Precision EV 2022-2023

In arrivo un nuovo suv di alto livello: Acura Precision EV 2022-2023

Molto slanciato, il design dell'Acura Precision EV si assesta sulla fiancata della parte posteriore, semplicemente ornata da luci a Led dal design del tutto tradizionale. Di profilo notiamo gli specchietti delle telecamere, le ante senza montanti e soprattutto la totale assenza di maniglie. Acura non specifica come viene fatto l'imbarco, ma fornisce dettagli sugli interni del Precision EV Concept.

Incentrato sulle prestazioni, gli interni dell'Acura Precision EV Concept si ispirano alle monoposto di Formula 1. La posizione di guida è bassa e il guidatore deve prendere il controllo di un volante Yoke, come la Toyota bZ4X. Il rivestimento è realizzato con materiali eco-responsabili, come plastica riciclata o pelle vegetale. Anche l'alluminio utilizzato proviene da materiali riciclati, secondo Acura. Il legno proviene da foreste responsabili.

Il cruscotto di questo Precision EV Concept prefigura chiaramente le evoluzioni future dei modelli Acura. È costituito da un touchscreen trasparente con feedback tattile. Anche il quadro strumenti sembra trasparente. Per il resto, sembra possibile creare atmosfere a bordo proiettando immagini, soprattutto a terra. L'autista può anche optare per la modalità di guida Spiritual Lounge. Il volante quindi si ritrae e l'auto entra in modalità autonoma mentre gli occupanti dell'abitacolo possono rilassarsi.

Sintesi e giudizi Acura Precision EV 2022-2023

Acura è attenta a non comunicare la scheda tecnica di questo Precision EV Concept. Sappiamo semplicemente che la concept car prefigura un suv elettrico la cui uscita è prevista per il 2024. In sintesi, design futuristico, griglia illuminata su tutti i lati, abitacolo rivestito di schermi: non c'è dubbio che questo nuovo suv di Acura sia davvero una concept car.

Alla Monterey Car Week viene presentata l'Acura Precision EV Concept, un suv elettrico che prefigura un modello di serie il cui lancio è previsto per il 2024. eco-responsabile e volante Yoke, unito a una posizione di guida bassa. L'obiettivo? Offrire la scelta tra un'esperienza di guida ispirata alla F1 o un momento di relax grazie alla guida autonoma. Il prezzo? Tutto da scoprire, ma potrebbe aggirarsi tra 30 e 35.000 euro.