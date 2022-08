Nuovo Fiat Suv, Topolino e Fiat 500 2022-2023 confermate ufficialmente con grandi ambizioni

Tempo di novità e di rilanci per Fiat, con il 2023 che nelle intenzioni del management sarà un anno cruciali. Il prossimo sarà così l'anno del rilancio per Fiat grazie ad alcune novità di prodotto.

Ma le strategie di Fiat vanno inquadrate in un contesto più ampio con Stellantis che ha un potenziale molto grande di aumentare la redditività con l'incremento del peso dei marchi premium. Come dire, le scelte fanno parte di un programma di business più esteso. Approfondiamo più nello specifico:

Fiat Suv, Topolino e Fiat 500: nuovi modelli in arrivo

Opinioni sulle strategie Fiat sulle nuove auto

Fiat ha innanzitutto l'intenzione di lanciare un B-Suv. Prodotto a Tychy, in Polonia, arriverà nella seconda metà del 2023.

Ma la vera novità potrebbe essere il ritorno della Topolino in una versione che potrebbe essere simile a quella della Citroen Ami. Il nome Topolino è stato attribuito principalmente alla primissima Fiat 500, commercializzata tra gli anni 30 e 50. L'auto avrebbe una finitura leggermente più raffinata rispetto a quella della Ami.

Le sue caratteristiche tecniche dovrebbero rimanere invariate, con una potenza di 8 CV e una velocità limitata a 45 chilometri orari per rispettare le normative. La principale differenza tra questa presunta Fiat Topolino e la Citroen Ami sarebbe l'esistenza di una versione decappottabile in Fiat. Né Citroën né Opel hanno una tale variante.

Fiat ha rivelato l'intenzione di portare la 500 elettrica, prodotta a Mirafiori, negli Stati Uniti, perché crede ci sia un alto potenziale in quel mercato. La ragione di questa scelta è piuttosto semplice da spiegare: le strategie di elettrificazione stanno funzionando e lo dimostra il fatto che Stellantis si è posizionata al secondo posto nel mercato UE-30 per vendite di Bev e Lev e terza nel mercato statunitense per vendite di Lev.

Come spiegato da Carlos Tavares, amministratore delegato del gruppo Stellantis, il marchio Fiat ha un grande potenziale, il suo livello di prezzi è buono e il prossimo anno faranno la loro comparsa due prodotti da presentare. Con le giuste risorse - è il suo auspicio - Fiat sarà l'offerta giusta su molti mercati, a partire dall'Europa.

Da segnalare anche il ritorno ovvero il rilancio della Lancia, il cui prossimo modello ha già un design approvato il design. Alfa Romeo è considerato un marchio molto redditizio e di nuovo c'è il completamento del turnaround anche prima del lancio della Tonale. Rispetto alla Maserati, Tavares si è detto fiducioso che, con il lancio della Grecale, possa accrescere la sua redditività e arrivare a fine anno alla doppia cifra.

L'amministratore delegato di Stellantis ha parlato di risultati record e di un gruppo che "ha dimostrato di essere resiliente e di essere attore della nuova mobilità in un mercato mondiale dell'automotive caotico, frammentato e complicato. Abbiamo un modello di business solido e con una forte redditività e siamo in anticipo sulla tabella di marcia del piano Dare Forward 2030".