Nuovo Nissan Ariya 2022-2023, il Suv innovativo e vincente è finalmente in vendita

Nissan Ariya 2022-2023 sembra imponente a prima vista. Sarà per la sua enorme griglia completa, le sue piccole luci o per i suoi 1,66 m di altezza, ma con i suoi 4.595 m di lunghezza, è in realtà più corto di un X-Trail.

Il comportamento su strada della Nissan Ariya lo rende piacevole. Ii suoi interni sono spaziosi e confortevoli. Tra i due c'è un bracciolo regolabile elettricamente, che si ripiega per consentire l'accesso a un ampio vano portaoggetti. Anche il sedile posteriore è comodo. Osserviamo più specificatamente:

Arriva Nissan Ariya 2022-2023, suv innovativo

Opinioni Ariya 2022-2023 e strategie Nissan

La crisi dei semiconduttori ha sconvolto i piani di Nissan e rinviato il lancio dell'Ariya. Ma meglio tardi che mai. L'Ariya si basa sulla piattaforma CMF-EV, utilizzata anche all'interno dell'alleanza da Renault e Mitsubishi. Secondo il calendario dei lavori, 15 modelli condivideranno questa piattaforma entro il 2030. Offre molte possibilità, come dimostra l'offerta sul mercato europeo con cinque modelli e varianti a due o quattro ruote motrici, queste ultime contraddistinte dalla loro e -4 etichetta ORCE.

La versione entry-level è la due ruote motrici Ariya da 63 kWh, che offre 160 kW di potenza e 300 Nm di coppia, destinata principalmente a chi vive la città e fa brevi viaggi. In attesa dell'approvazione definitiva, la sua autonomia è stimata in 360 chilometri. Un gradino più in alto, troviamo l'Ariya 87 kWh, sempre a due ruote motrici, con un powertrain in aumento a 178 kW e 300 Nm. Offre un'autonomia stimata di 500 km ed è quindi più adatto ai viaggi più lunghi.

La versione e-4ORCE da 63 kWh combina due motori, che erogano insieme 205 kW e 560 Nm. in 7,5 secondi, e raggiunge i 200 km/h invece di 160 km/h. Aumento delle prestazioni, che però riduce di 20 km l'autonomia.

Con un buon impianto elettrico con un pavimento piatto e un passo di 2.775 m, lo spazio non manca in questa Ariya. Sia davanti che dietro. Quanto al bagagliaio da 468 litri per la versione a 2 ruote motrici e da 415 litri per la e-4ORCE, è più che rispettabile e leggermente modulare. E poi c'è la presentazione generale che non è quella a cui Nissan ci ha abituato finora.

C'è un ampio doppio schermo da 12,3 pollici, un volante a due razze e un cruscotto elegante. Conserva ancora alcuni pulsanti con feedback tattile per gestire l'aria condizionata. Il risultato è armonioso e piuttosto riuscito.

Con il suv Ariya 2022-2023, Nissan intende passare alla fascia alta. Se possiamo sulla carta dubitare della sua competitività con i marchi premium, in realtà è molto ben equipaggiato.

A prima vista ha tutte le armi per competere in questa categoria superiore. Per quanto riguarda i suoi interni, è spazioso, armonioso e ben rifinito. Ma il suo principale vantaggio sembra essere il comfort di prima classe.

Sono 3 le versioni di Ariya disponibili al lancio. La prima ha 2 ruote motrici e una batteria da 63 kWh per un'autonomia ufficiale di 403 km. La seconda aumenta questa capacità a 87 kWh per percorrere circa 500 km per carica. Infine, l'ultima variante combina la trazione integrale con la batteria più grande per un'autonomia di circa 460 km.