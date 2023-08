Nuovo rapporto su qualità, affidabilità, guasti diverse marche auto dell'autorevole Jd Power (e ci sono sorprese)

Sono numerosi i produttori di veicoli che hanno ricevuto una critica nell'ambito dell'Initial Quality Study 2023 di J.D. Power, un rapporto che analizza i problemi riscontrati durante i primi periodi di possesso di un veicolo nuovo. I risultati di quest'anno si basano su un campione di 93.380 automobilisti che hanno acquistato un'auto nel corso del 2023 e sono stati intervistati per valutare l'esperienza dei clienti durante i primi mesi di utilizzo. Vediamo tutto:

Quali sono i problemi più frequenti delle auto per J.D. Power

Le auto premiate per singola categoria da parte di J.D Power

Ilsi basa su un ampio sondaggio di 223 domande che coprono nove categorie di veicoli, tra cui infotainment, caratteristiche, comandi e display, esterni, assistenza alla guida, interni, propulsore, sedili, esperienza di guida e clima.

Secondo J.D. Power, tutti i nuovi veicoli stanno mostrando un aumento dei problemi, con un aumento di 12 problemi riscontrati su 100 veicoli rispetto all'anno precedente, e un incremento di 30 PP100 rispetto al 2021. I proprietari e gli utenti segnalano una serie di problematiche, tra cui malfunzionamenti dei clacson, portabicchieri inutilizzabili e l'impiego di una tecnologia sempre più avanzata in generale.

In particolare, le maniglie delle porte stanno generando sempre più problemi, poiché i produttori cercano di ridisegnarle e renderle un elemento di rilievo. L'indagine evidenzia che i proprietari riscontrano difficoltà nell'utilizzo di approcci ad alta tecnologia applicati ad un elemento essenziale come le maniglie. Sette dei 10 modelli con maggiori problematiche in questa area sono veicoli elettrici a batteria che spesso presentano maniglie a filo carrozzeria con meccanismi automatici di apertura.

L'industria automobilistica sta affrontando una vasta gamma di problemi di qualità, una situazione senza precedenti nei 37 anni di storia dell'Initial Quality Study, come afferma Frank Hanley, direttore senior del benchmarking automobilistico di J.D. Power. Il settore si trova in un momento cruciale e la scelta che ogni produttore fa è fondamentale per il suo futuro.

Dai problemi che persistono nel tempo all'aumento di nuove tipologie di problematiche, i veicoli odierni sono più complessi e offrono nuove tecnologie, ma non sempre soddisfano le aspettative dei proprietari.

Più nel dettaglio, secondo i risultati della ricerca basata sulle risposte dei proprietari di veicoli intervistati, si osserva una diminuzione media dei problemi legati all'esperienza di guida, ma un aumento dei problemi relativi alle tecnologie per la sicurezza e il comfort di bordo. Il maggior incremento è riscontrato nei problemi legati alle funzioni, ai controlli e ai display, con un aumento di 3,2 problemi per ogni 100 veicoli (PP100), seguito dall'infotainment con un aumento di 2,3 PP100. Di seguito sono riassunti i principali problemi riscontrati:

Maniglie per l'apertura delle portiere: sette dei 10 modelli più problematici sono veicoli elettrici, evidenziando difficoltà con le maniglie che sono integrate nel corpo del veicolo e dotate di meccanismi di apertura automatica.

Sistemi di sicurezza: i problemi riscontrati dai proprietari relativi all'assistenza alla guida sono aumentati di 1,8 PP100. In particolare, il Lane Departure Warning/Lane Keeping Assistance registra 7,2 PP100, seguito dal Forward Collision Warning/Automatic Emergency Brake con 5,0 PP100.

Sistema operativo Android Automotive: presenta un punteggio di 29,6 PP100, escludendo i sistemi di mirroring per Android Auto o Apple CarPlay, evidenziando problemi nell'utilizzo del sistema operativo Android dedicato per l'infotainment dei veicoli.

Ricarica wireless dello smartphone: riscontra un aumento di 1,1 PP100, indicando problematiche legate alla funzionalità di ricarica wireless per gli smartphone all'interno del veicolo.

Il V ehicle Dependability Study 2023 di J.D. Power , basato sulle risposte di 30.062 clienti americani, fornisce una classifica delle marche automobilistiche in base a un indice di affidabilità noto come PP100.

Lo studio include anche la consegna di premi alle auto più affidabili in ogni segmento, con il gruppo Toyota che si aggiudica sei primi posti: Lexus NX, Lexus RX, Toyota C-HR, Toyota Highlander, Toyota Sienna e Toyota Tacoma. In particolare, Lexus RX e C-HR si posizionano al vertice dell'affidabilità con un punteggio di 111 ciascuna. BMW e General Motors seguono da vicino con 4 premi ciascuno, assegnati a BMW Serie 4, BMW X2, BMW X5, Mini, Chevrolet Blazer, Chevrolet Silverado HD, Chevrolet Tahoe e GMC Sierra. Il gruppo Hyundai riceve tre premi di categoria per Kia Forte, Kia Optima e Kia Sportage. Questa è la classifica:

Lexus: 133

Genesis: 144

Kia: 152

Buick: 159

Chevrolet: 162

Mitsubishi: 167

Toyota: 168

Hyundai: 170

Mini: 170

Nissan: 170

Dodge: 172

Cadillac: 173

Mazda: 174

GMC: 175

BMW: 184

Media 2023: 186

RAM: 189

Jeep: 196

Honda: 205

Infiniti: 205

Porsche: 208

Acura: 211

Subaru: 214

Volvo: 215

Volkswagen: 216

Chrysler: 226

Jaguar: 229

Mercedes-benz: 240

Ford: 249

Audi: 252

Lincoln: 259

Land Rover: 273

Tesla: 242

