Nuovo Renault 4ever 2022-2023, la mitica berlina torna come Suv compatto di ultima generazione

Ci ha pensato l'Ufficio brevetti europeo a fornire una serie di informazioni su Renault 4ever 2022-2023. Il moderno successore della Renault 4 si chiamerà 4ever, mentre la Renault 5 EV sarà un'altra delle grandi novità.

Sia la Renault 4ever che la 5 utilizzeranno la piattaforma CMF-B nella sua forma per veicoli elettrici, che si chiama CMF- BE. Quest'ultimo è derivato dalla piattaforma CMF-EV. Approfondiamo meglio:

Come sarà il nuovo Renault 4ever 2022-2023

Opinioni Renault 4ever 2022-2023 e cosa aspettarsi

Renault 4 originale era un modello economico che ha avuto una carriera di produzione di 33 anni. Il suo successore moderno sarà un crossover chiamato 4ever, caratterizzato da uno stile retrò-moderno. In altre parole, ci aspettiamo di vedere un modello in stile suv coupé.

Succede quindi che Renault ha ufficializzato il grande ritorno della sua famosa 4L sotto forma di una nuova generazione elettrificata chiamata 4ever, disponibile in due stili di carrozzeria. Per ora sono state presentate solo alcune foto teaser. Possiamo così scoprire la silhouette di due tipi di carrozzeria, tra cui una versione utilitaria.

La nuova Renault 4ever, che utilizzerà la piattaforma modulare CMF-B EV, può avere una gamma in cui il motore elettrico da 45 Cv di potenza e batterie da 27,4 kWh affianca una versione ibrida benzina E-Tech per soddisfare le esigenze dei clienti Twingo e quelle di alcuni mercati meno interessati ai BEV puri.

Non è da escludere la possibilità di una versione ad alte prestazioni con logo Alpine e un allestimento a quattro ruote motrici. La gamma elettrica Renault sarà completata da un veicolo commerciale di medie dimensioni.

Durante un incontro con i giornalisti, Luca de Meo, amministratore delegato di Renault, ha svelato alcuni dettagli importanti sul veicolo.

Con una prima sorpresa: questo moderno 4L non sarà l'entry level del marchio. Sarà posizionato sopra la prossima R5. Ricordiamo che quest'ultima prenderà il posto della Zoe.

Avrà le stesse dimensioni, ma i suoi prezzi partiranno dal livello di quelli dell'attuale Twingo elettrica, che non verrà sostituita. Il moderno 4L sembrerà un piccolo suv. Luca de Meo spiega che scommetterà sugli aspetti pratici e outdoor. Il look evocherà quello della R4, un esercizio complicato per i designer. Già perché l'auto originale ha più di 60 anni e perché il suo aspetto non era il suo principale punto di forza.

La commercializzazione della Renault 4Ever non dovrebbe aver luogo prima del 2024. Sarà preceduta, dal 2023, da una Renault 5 elettrica altrettanto vivace ed economica. Una svolta vintage in cui la casa automobilistica crede fermamente per sviluppare le sue vendite di auto elettriche. Entrambi sono promessi sotto i 20.000 euro.

La nuova generazione di automobili elettriche Renault sarà equipaggiata con una batteria più efficiente, realizzata con nichel, manganese e cobalto, in grado di garantire una maggiore autonomia e un minore costo di produzione che per il 2025 è stimato in 100 dollari per kWh.