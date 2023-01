Nuovo Seat Arona 2023, il Suv compatto rinnovato che costa meno di 20mila euro

Suv compatto dal carattere sportivo e dinamico e oggetto di restyling quest’anno, adatto ad ogni tipo di percorso sia urbano che extraurbano, grazie all’abitacolo ampio e versatile e al bagagliaio spazioso, il suv compatto Seat Arona 2023 torna sul mercato rinnovato e ad un prezzo davvero competitivo.

Nuovo Seat Arona 2023 design e motori

Prezzi nuovo suv Seat Arona 2023

Il nuovo Seat Arona 2023 si rifà il look con modifiche esterne stilistiche che rendono le linee del suv decisamente più aggressive, nuovi fendinebbia circolari in posizione rialzata, nome sul portellone con un lettering rinnovato, nuovi cerchi in lega.

Le novità non finiscono qui, perché per il nuovo suv Seat Arona 2023 arrivano nuove colorazioni per la carrozzeria, ora sono oltre 68 colorazioni e anche bicolore, nonché un nuovo allestimento, l’Xperience. Decisamente ampio e spazioso il bagagliaio da ben 400 litri.

Una volta all’interno, spicca la nuova strumentazione digitale rinnovata con display centrale simile a un tablet sospeso sulla plancia e aggiornamento dell’assistente vocale.

Passando alla gamma motori, sono tre le motorizzazioni disponibili a benzina, 1.0 EcoTSI da 95 o 110 CV, 1.5 EcoTSI da 150 CV, e c’è poi la versione a metano equipaggiata con il 1.0 TGI da 90 CV.

Decisamente competitivi i costi di vendita del nuovo suv Seat Arona 2023, sul mercato con prezzi di vendita a partire da circa 20.400 euro, promozioni e incentivi esclusi. Ciò significa che usufruendo dei nuovi incentivi auto e detrazioni disponibili, i prezzi del nuovo Seat Arona 2023 possono scendere fino a 15-16mila euro. Decisamente un affare.

Considerando, infatti, la versatilità della vettura, valida in città ma anche ottimale per lunghi viaggi, le motorizzazioni offerte e la ricca dotazione, il prezzo di vendita rappresenta decisamente un punto in più per la scelta dell’acquisto di questo nuovo suv.