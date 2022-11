Nuovo Ssangyong Rexton 2022-2023, Suv che sorprende per comodità, guida e tecnologia

SsangYong Rexton è uno dei suv più muscolosi sul mercato, ma non li sfoggia in modo esuberante né cerca di metterli in mostra- Sulla carta, i 202 CV del suo diesel Euro 6d 2.2 non sono niente di stravagante, anche se i 4,57 Nm di coppia si preannunciano generosi. Spicca quindi nuovo frontale, la principale novità estetica di questo Rexton, che adotta un'enorme calandra cromata incorniciata da luci full Led. Vediamo quindi nello specifico:

Ssangyong Rexton 2022-2023 tra comodità, guida e tecnologia

Opinioni Ssangyong Rexton 2022-2023 e considerazioni

Ssangyong Rexton 2022-2023 è lunga 485 cm, larga 196 cm, alta 183 cm con un bagagliaio da 240 a 1.977 litri e massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio di 2.105 kg. La release e-XDi220 Dream con motore diesel di 2.157 cc eroga una potenza massima di 149 kW (202 CV) e una coppia massima di 441 Nm a 1.600 giri al minuto.

Le emissioni di anidride carbonica sono pari a 216 grammi per chilometro. Dal punto di vista prestazionale, per l'accelerazione da 0 a 100 chilometri orari servono 10,7 secondi mentre la velocità massima che è in grado di raggiungere è di 184 chilometri orari.

Rexton è uno dei pochi veicoli del suo segmento a poter trainare 3.500 kg in tutta sicurezza grazie al sistema di stabilizzazione del rimorchio e alla sua trazione integrale a innesto manuale, sulla sua gamma di velocità ridotte e sul suo bloccaggio del differenziale centrale. In breve, un vero suv che continua il suo viaggio anche dopo che la maggior parte dei suoi concorrenti si sarà arresa.

Questa nuova versione si aggiorna anche dal punto di vista tecnologico , con un nuovo schermo centrale da 9,3 pollici per la multimedialità e un display personalizzabile da 12,3 pollici per le informazioni di guida rivolto al guidatore.

Di certo il comfort di Ssangyong Rexton 2022-2023 non ha la morbidezza di uno smorzamento controllato da Mercedes, la sua direzione non è incisiva come su una BMW, e il suo nuovo cambio automatico a 8 rapporti non è morbido come un S-Tronic. Ma il tutto riesce a rimanere molto coerente e perfettamente in sintonia con le aspettative di un grande suv.

Stupisce il ricco equipaggiamento di serie di Ssangyong Rexton 2022-2023, considerando che include autoradio, climatizzatore, cerchi in lega, interni pregiati, fari Led, frenata di emergenza, sensori parcheggio, sensore luci, sensore pioggia, controllo automatico velocità, controllo adattivo velocità, airbag laterali, airbag testa, airbag ginocchia, fendinebbia, bluetooth, avviso cambio corsia, riconoscimento segnali stradali, retrocamera, vetri elettrici posteriori, sedili regolabili elettrici, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, retrovisori ripiegabili elettrici, retrovisori elettrici, radio Dab.

A cui aggiungere tra i principali optional la vernice metallizzata. Il prezzo di ingresso del suv è di poco inferiore alla soglia di 50.000 euro.