Nuovo Suv Huawei 2023 innovativo e a poco più di 20mila euro è pronto realizzato con 2 colossi dell'auto

Shenlan, azienda affiliata a Huawei, ha dimostrato il suo impegno nel settore automobilistico. Dopo il promettente debutto della loro prima berlina, il marchio ha deciso di fare un grande ingresso nel mondo dei suv sportivi.

L'azienda cinese ha rilasciato tutti i dettagli cruciali per potenziali acquirenti, tra cui il prezzo, la data di lancio sul mercato e soprattutto le specifiche tecniche. Questo veicolo presenta numerose caratteristiche interessanti che potrebbero attirare nuovi acquirenti verso il marchio. Ecco tutte le novità:

Come sarà il nuovo suv Huawei

Più di una collaborazione per Huawei

Il nuovo veicolo introdotto dal marchio cinese,, è interessante anche per l'Europa, poiché ha poco da invidiare a molte altre proposte oggi sul mercato. Si tratta di un crossover completamente elettrico con zero emissioni, dotato di un sofisticato sistema di monitoraggio interno e una meticolosa attenzione ai dettagli, a partire dal design esterno. La sua estetica richiama, segno evidente dell'interesse del marchio cinese per il mercato europeo.

Nonostante sia solo leggermente più piccolo rispetto ai veicoli di medie dimensioni del settore, con una lunghezza di 4,7 metri, il suo motore elettrico plug-in da 258 CV offre prestazioni notevoli considerando la fascia di prezzo. Per coloro che preferiscono opzioni più tradizionali, è disponibile anche una versione ibrida che combina il motore elettrico con un motore a benzina da 95 CV. Ci sono numerose opzioni disponibili per la personalizzazione degli interni, cerchi in lega da 20 pollici e prese d'aria modificate. Il tutto a un prezzo estremamente interessante, che si traduce in circa 20.000 euro circa al cambio.

Huawei, il colosso cinese, ha intrapreso una nuova sfida nel settore della mobilità elettrica anche in collaborazione con il produttore Avatr. Questa partnership mira allo sviluppo di una piattaforma che darà vita a quattro nuovi modelli di auto elettriche entro il 2025.

La collaborazione tra i due marchi si basa sulla possibilità di creare una piattaforma ad alte prestazioni che ridefinirà le caratteristiche delle auto elettriche del futuro. Avatr, con il supporto di importanti azionisti come il gigante automobilistico Changan Auto e un consorzio guidato da Catl, produttore di batterie, svilupperà una parte della piattaforma. Catl fornirà le batterie, mentre Changan Auto contribuirà con la propria esperienza nel settore automobilistico. Huawei sarà responsabile dello sviluppo del software.

La piattaforma, denominata CHN, sarà in grado di supportare auto con passo fino a 3.100 mm, con trazione a due o quattro ruote motrici, consentendo la realizzazione di diverse tipologie di veicoli, tra cui suv, berline e monovolume. Saranno disponibili due versioni della piattaforma CHN: la prima con un'autonomia dichiarata di 555 chilometri e la seconda con un'autonomia dichiarata di 680 chilometri. Entrambe le versioni garantiranno una ricarica di 200 chilometri in 10 minuti, secondo quanto dichiarato dai produttori.

Il primo veicolo basato sulla piattaforma CHN sarà il suv Avatr 11, che sarà presentato al prossimo Chongqing Auto Show. Alcuni dettagli sono già stati rivelati: le prime immagini mostrano un design non particolarmente originale, che richiama elementi già presenti su suv Jaguar e Volvo. Il sistema a doppio motore elettrico dovrebbe fornire una potenza di 575 CV, mentre la batteria CATL con una capacità di 90,38 kWh garantirà un'autonomia stimata di 600 chilometri.

