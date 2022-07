Nuovo Volvo XC40 2022-2023, Suv compatto di elevata qualità e prezzo che sorprende

Il costruttore svedese ci assicura: nel 2025 una nuova Volvo su due sarà alimentata da un motore 100% a batterie. Si tratta di un chiaro intento al cui raggiungimento contribuisce Volvo XC40 2022-2023, suv compatto di elevata qualità.

La commercializzazione della XC40 è il primo atto della posizione aggressiva di Volvo sull'elettrificazione, che mira a raggiungere il 50% delle sue vendite con auto elettriche al 100% entro il 2025. La scommessa è enorme per un marchio le cui auto sono apprezzate dai viaggiatori. Approfondiamo meglio:

Nuovo suv compatto di qualità: Volvo XC40 2022-2023

L'abitacolo della nuova Volvo XC40 2022-2023 a batterie non differisce da quella delle versioni termiche. L'atmosfera calda tipica di Volvo e la presentazione gratificante continuano a essere punti di riferimento. Il grande schermo ora funziona in ambiente Android. Google Maps mostra le stazioni di ricarica vicine e pianifica il percorso. Il microtelefono digitale per contatori adatta i suoi schermi alle funzionalità dell'elettricità. Il piccolo bagagliaio da 31 l sotto il cofano anteriore accoglie i cavi. Ben visto, questo evita di ingombrare il bagagliaio.

L'architettura della Volvo XC40 2022-2023 si basa su una piattaforma che ospita la grande batteria nel pavimento e un motore elettrico per asse da 150 kW (204 CV) ciascuno. La sola batteria pesa 500 kg e porta il peso totale del veicolo a 2.150 kg. Una massa enorme che la potenza complessiva di 408 CV e la coppia di 660 Nm a disposizione cancellano senza difficoltà in accelerazione.

Pollice in su per performance e piacere di guida, l'autonomia annunciata, presentazione, abitabilità e GPS con pianificazione del percorso e, come analizzeremo nel paragrafo successivo, per il prezzo rispetto alla concorrenza dei suv elettrici premium...

L'auto elettrica, adatta soprattutto alla città e agli spostamenti quotidiani, vede sempre più aumentare la capacità delle batterie che trasporta. Abbastanza per offrire maggiore autonomia e guadagnare in versatilità. È così che, accanto a modelli urbani che limitano le dimensioni dei loro accumulatori, stanno emergendo veicoli più grandi, più o meno family friendly e sempre 100% elettrici.

Questi devono essere in grado di fare di tutto, dai brevi spostamenti in città durante la settimana ai lunghi viaggi in autostrada in partenza per le vacanze, per poter svolgere la funzione di veicolo principale della famiglia.

Volvo XC40 2022-2023 elettrica inaugura anche nuove tecnologie come l'interfaccia multimediale che ora funziona su Android. Questo sistema permette in particolare di beneficiare del controllo vocale intelligente Google Assistant, Google Maps aggiornato in tempo reale e aggiornamenti remoti del veicolo.

XC40 elettrica rafforza anche la sua sicurezza con la prevenzione automatica dalle collisioni con pedoni e ciclisti, oltre alla frenata di emergenza. Disponibile non solo in versione elettrica, il prezzo è di circa 45.000 euro ma con gli incentivi nazionali e regionali è destinato ad abbassarsi. Insomma, Volvo XC40 è costosa, ma in definitiva è più accessibile di altri suv elettrici premium che sono ancora più elevati per prezzo, dimensioni e capacità della batteria.