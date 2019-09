Offerte auto a settembre 2019. Prezzi più bassi e sconti migliori marche e modelli

Come ogni anno, anche in questo 2019 il mese di settembre si rivela strategico per comprare un'auto nuova. E lo è perché la maggior parte delle case automobilistiche - Audi, Citroen, Dacia, DS, Fiat, Ford, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Mahindra, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volkswagen - ha messo a punto un programma di sconti e offerte per favorire il rinnovo del parco auto circolante.

Con o senza rottamazione cambia sostanzialmente poco perché le promozioni sono a largo raggio e si affiancano sia all'ecobonus nazionale e sia agli incentivi ragionali, laddove sono naturalmente presenti.

Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Lancia: auto in promozione a settembre 2019

Iniziamo la panoramica delle promozioni da quanto proposto in casa Fca a settembre 2019 ovvero delle offerte più interessanti sui marchi Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Lancia. Per quanto riguarda le promozioni Fiat a settembre 2019, segnaliamo la triplice possibilità per i 3 modelli di punta ovvero

Fiat 500: da 149 euro al mese con tutti gli optional in omaggio, cabrio al prezzo della berlina, Tan al 6,45% e Taeg al 9,60% Fiat Panda: da 99 euro al mese con tutti gli optional in omaggio, Tan al 6,45% e Taeg al 9,41% Fiat Tipo: da 159 euro al mese con tutti gli optional in omaggio, 500 euro di sconto sulla pronta consegna, Tan al 6,45% e Taeg al 9,59%

Lo stesso schema è seguito a grandi linea con gli altri marchi della casa madre operanti sul territorio italiano. Le offerte si rendono necessarie anche e soprattutto perché i modelli Fca sono esclusi dall'ecobonus nazionale, riservato ai soli veicoli ibridi ed elettrici fino a 50.000 euro di spesa massima. Ecco dunque tra le varie offerte quelle relative a

Alfa Romeo Giulia da 479 euro al mese con anticipo zero, bollo, assicurazione Rc, assistenza stradale inclusi e possibilità di restituzione a metà contratti senza penali Jeep Renegade a 199 euro al mese con Noleggio chiaro e tutti gli optional in omaggio sulle vetture in pronta consegna Lancia Ypsilon Elefantino Blu: Tan 0% e Taeg 2,51%

Offerte auto Dacia, Ford, Opel e Seat

La stessa vivacità si riscontra anche tra Dacia, Ford, Opel e Seat e i rispetti programmi di promozione in vigore in questo mese di settembre 2019. Tra le proposte più interessanti segnaliamo

Dacia Duster da 5 euro al giorno senza anticipo ovvero 150 euro al mese, Tan 4,99% e Taeg 6,57% Ford Fiesta Plus a 195 euro al mese, anticipo zero, Tan 5,49%, Taeg 7,59% e con consegna in 48 ore Opel Mokka X Advance diesel 1.6 a 18.200 euro e a 179 euro al mese, Tan 4,40% e Taeg 6,10% Seat Tarraco a partire da 25.725 euro

In tutti questi casi, il termine ultimo per comprare le auto a queste condizioni - a meno di proroghe sempre possibili - è il 30 settembre 2019.

Sconti auto Hyundai, Kia, Mazda, Suzuki e Toyota

Diamo infine uno sguardo agli sconti auto a settembre 2019 proposti da alcuni dei principali marchi asiatici:

Hyundai i10 da 152 euro al mese con anticipo 0 e interessi 0 Kia Ceed da 15.500 euro con scelta Kia special Mazda3 da 23.200 euro e da 220 euro al mese e 3 tagliandi in omaggio (Tan 3,99% e Taeg 5,42%) Suzuki S-Cross con motore 1.0 Boosterjet da 112 V, in allestimento Easy 2WD, da 15.690 euro

Toyota Yaris con finanziamento Pay per Drive da 100 euro al mese e possibilità di restituire l'auto in ogni momento, Tan 5,95% e Taeg 8,86%