Offerte auto Fiat, Volkswagen, Dacia, Renault, Peugeot, Citroen e altre marche fine marzo e inizio aprile 2022

A dimostrazione di come questo sia un periodo favorevole per acquistare una nuova auto ci sono le numerose promozioni attive tra la fine di marzo e l'inizio di aprile 2022. Nella prima settimana del prossimo mese gli sconti dovrebbero rimanere le stesse, ma nel caso di cambiamenti daremo tempestiva notizia.

In prima fila ci sono anche Fiat, Volkswagen, Dacia, Renault, Peugeot, Citroen con sconti e promozioni sulle rispettive gamme,

Fiat, offerte auto e sconti fine marzo e inizio aprile 2022

Volkswagen, offerte auto e sconti fine marzo e inizio aprile 2022

Dacia, offerte auto e sconti fine marzo e inizio aprile 2022

Renault, offerte auto e sconti fine marzo e inizio aprile 2022

Peugeot, offerte auto e sconti fine marzo e inizio aprile 2022

Citroen, offerte auto e sconti fine marzo e inizio aprile 2022

Bmw, offerte auto e sconti fine marzo e inizio aprile 2022

Comprare un modello Fiat è più conveniente in questo periodo rispetto ad altri momenti dell'anno per la semplice ragione che la casa automobilistica ha adesso messo a punto un juov programma di sconti e promozioni:

C'è anche Volkswagen tra le case automobilistiche protagoniste del mercato in Italia. I modelli proposti rappresentano infatti la giusta combinazione tra qualità e prezzo, anche e soprattutto quando ci sono di mezzo offerte:

Scegliere un modello a firma Dacia significa puntare su veicoli economicamente convenienti. Quelli che sul mercato costano di meno. E lo sono ancora di più in questo periodo per via degli sconti in vigore:

Dacia Sandero da 4 euro al giorno

Dacia Jogger da 5 euro al giorno

Dacia Duster da 6 euro al giorno

Dacia Spring da 280 euro al mese

Anche Renault continua a rappresentare una costante sulle strade italiane e la disponibilità di modelli in promozione non può che aumentarne l'appeal. A oggi, il quadro delle promozioni si compone di:

Renault Clio da 109 euro al mese

Renault Twingo da 119 euro al mese

Renault Megane da 189 euro al mese

Peugeot non si tira indietro quando c'è da proporre una campagna di sconti e anche oggi, tra la fine di marzo e l'inizio di aprile 2022 continua a voler ritagliarsi una quota di vendita proponendo:

Peugeot 208 da 129 euro al mese

Peugeot 2008 da 149 euro al mese

Peugeot 308 da 308 euro al mese

Peugeot 3008 da 349 euro al mese

Peugeot 5008 da 399 euro al mese

Citroen non rinuncia al suo programma personalizzato di sconti per le prossime settimane in cui sono di fatto coinvolti tutti i modelli della gamma, compresi i suv. Più precisamente, il quadro è i seguente:

Citroen C3 a 14.600 euro

Citroen C3 Aircross a 17.300 euro

Citroen C4 a 20.600 euro

Citroen C5 Aircross a 23.700 euro

Citroen C5 Aircross Hybrid Plug-In a 37.350 euro

Ecco quindi Bmw con le sue promozioni sia associate alla vendita che ad altre formule alternative:

Bmw X2 da 330 euro al mese

Bmw i3s da 339 euro al mese

Bmw X3 da 420 euro al mese

Bmw Serie 1 a partire da 199 euro al mese

Bmw Serie 2 a partire da 249 euro al mese