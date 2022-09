Peugeot 5008 2022 prova su strada e recensioni. Opinioni e commenti nuova auto

Sono diversi i motivi per cui si resta sorpresi da Peugeot 5008 2022. Gli ingegneri della casa automobilistica francese hanno conferito a questo modello elevate caratteristiche di sicurezza come monitoraggio dei punti ciechi, avviso di abbandono di corsia, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e una telecamera nella parte posteriore.

Ma è anche l'ampio spazio l'altro tratto distintivo. Nella terza fila e con i due sedili posteriori si ottiene uno spazio ribassato, piatto e largo con una buona lunghezza che offre un ampio bagagliaio da 1.060 litri in modalità a cinque posti.

Prova su strada nuova auto

Tra i suv di grandi (ma non grandissime) dimensioni a cui poter far riferimento c'è anche Peugeot 5008. Il primo pregio da segnalare che emerge dall'esperienza di guida è la stabilità. Il secondo è invece lo stupore perché ad alimentare questo modello ci pensa un motore 1,2 litri con tre cilindri. Ebbene, la forza motrice non solo è sufficiente per spingere un veicolo di questa grandezza, ma si rivela anche silenzioso e raffinato.

C'è anche la possibilità di puntare sul più prestante 1.6 con 181 CV così come sulla coppia di diesel BlueHDi 1.5 con 131 CV e 2.0 e 177 CV. Proprio quest'ultimi sono strategici per muoversi con maggiore tranquillità, ma la scelta è sempre da tarare sulla base delle personali esigenze.

All'interno di respira aria di innovazione con il cruscotto di Peugeot 5008 che ospita due schermi che possono essere personalizzati. Il primo è stato installato per gli strumenti del conducente, il secondo per la navigazione e l'intrattenimento. In ogni caso appare chiaro come il funzionamento sia fluido e la grafica pulita.

Commenti e opinioni Peugeot 5008 2022

Peugeot 5008 2022 colpisce quindi per l'estrema cura con cui è stata realizzata all'interno e all'esterno. Siamo infatti davanti a un modello che si distingue per il buon equipaggiamento sin dalla versione d'entrata.

Basti pensare alla presenza di autoradio, climatizzatore, fendinebbia, sensori parcheggio, sensore luci, sensore pioggia, controllo automatico velocità, airbag laterali, airbag testa, bluetooth.

A cui aggiungere avviso cambio corsia, riconoscimento segnali stradali, vetri elettrici posteriori, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori. Ecco quindi a bordo di Peugeot 5008 2022 vetri bracciolo sedili anteriori, retrovisori elettrici, indicatore temperatura esterna, radio DAB, head-up display.

E poi ci sono i numerosi optional di questo suv per innalzare soddisfazione a bordo e sicurezza. Pensiamo a cerchi in lega, vernice metallizzata, interni pregiati, navigatore satellitare, controllo adattivo velocità, antifurto, frenata di emergenza, tetto apribile, tetto panoramico, parcheggio automatico, retrocamera.

Naturalmente ogni valutazione su Peugeot 5008 deve tenere conto dei prezzi. Ecco dunque che per la variante a benzina servono quindi da 29.000 euro (1.2 PureTech Turbo Active) a 37.400 euro (1.6 PureTech Turbo GT Line EAT8) mentre per quella alimentata a diesel, l'impegno di spesa richiesto varia da 30.800 euro (1.5 BlueHDi Active) a 41.500 euro (2.0 BlueHDi GT EAT8).