Quali auto Dacia si possono comprare davvero a soli 5-12mila euro ora. Ecco come si deve fare

La gamma di veicoli prodotti da Dacia si distingue nel contesto del mercato automobilistico grazie alla sua attrattiva proposta di rapporto qualità-prezzo. Le auto offerte da Dacia sono ritenute di valore, come dimostra il caso della Dacia Sandero, attualmente disponibile all'acquisto a soli 9.000 euro, che rappresenta circa la metà del prezzo di listino. Oltre al vantaggioso prezzo, la Sandero presenta una serie di caratteristiche che la rendono una scelta allettante per gli automobilisti italiani. Facciamo il punto della situazione:

Come comprare Dacia Sandero a 9.000 euro

Dacia Spring e Dacia Duster in offerta

Promozioni Dacia attive

La variante base dellanella configurazione Essential, è dotata di un motore a benzina aspirato da 1.0 litri a tre cilindri, capace di erogare 67 CV di potenza. Il prezzo di listino per questa versione è di 12.500 euro. A causa delle sue emissioni di CO2, comprese tra 61 e 120 g/km (con un valore di NOx inferiore a 85,8 mg/km), è possibile beneficiare di un incentivo di 2.000 euro offerto dalla Regione Lombardia, a condizione che si proceda contemporaneamente alla rottamazione di un veicolo.

Il venditore o il concessionario è tenuto a concedere uno sconto del 12%, pari a 1.500 euro. Grazie a questa combinazione di sconti, che ammonta a un totale di 3.500 euro e che è valida nella Regione Lombardia, il prezzo finale dell'auto si riduce a 9.000 euro. Regione Lombardia ha approvato una serie di incentivi per promuovere il rinnovo del parco veicoli. Questi incentivi all'acquisto si applicano a veicoli alimentati a benzina, diesel, metano, Gpl, ibridi, elettrici o a idrogeno, offrendo un contributo finanziario che varia da 1.000 a 4.000 euro, a seconda del tipo di veicolo.

La versione Streetway Essential della Dacia Sandero include di serie cerchi in acciaio da 15 pollici, vernice bianco ghiaccio, alzacristalli elettrici anteriori, fari completamente a Led, controllo della velocità di crociera e chiusura centralizzata.

Tra l'altro, a Trento sono state adottate misure di incentivazione per agevolare l'acquisto di veicoli di categoria M1 completamente elettrici da parte di individui fisici, con un prezzo di listino inferiore a 50.000 euro. Queste misure comportano la necessità di rottamare o sostituire contemporaneamente veicoli M1 inquinanti. L'ente erogherà un contributo di 3.000 euro per la rottamazione e di 2.000 euro per la sostituzione. Al fine di beneficiare di tali incentivi nel territorio del Trentino, è obbligatorio presentare la richiesta entro 90 giorni dalla data di immatricolazione del veicolo elettrico.

Grazie a una combinazione di incentivi statali e locali, l'acquisto della Dacia Spring è ora possibile a soli 5.000 euro. Entrambe le categorie di incentivi sono disponibili fino a esaurimento risorse. Alcune città, come Genova, hanno già adottato questa direzione, ma siamo solo agli inizi poiché molte altre concessionarie in tutta Italia sarebbero pronte a seguire lo stesso percorso.

Il Comune di Genova fornisce infatti un sostegno finanziario massimo di 9.000 euro, a condizione che venga effettuata la procedura di dismissione di un veicolo. Tale agevolazione è concessa esclusivamente ai cittadini privati e agli imprenditori autonomi con partita IVA che risiedono a Genova. A Firenze, fino al 30 giugno, è previsto uno sconto di 7.500 euro, che può essere cumulato con i 5.000 euro dell'ecobonus nazionale, consentendo un risparmio complessivo di 12.500 euro.

A testimonianza dell'attività commerciale dinamica di Dacia, il suv Duster è disponibile presso i supermercati Aldi in Francia con uno sconto del 50% nell'ambito dell'iniziativa Dacialdi. Questa offerta permette di acquistare il Dacia Duster, uno dei modelli più venduti in Italia, a un prezzo vantaggioso.

Nello specifico, la versione Essential ECO-G 100 4x2 del modello Dacia Duster può essere acquistata al prezzo di 8.995 euro invece dei 15.800 euro di listino, mentre la Dacia Duster Extreme Blue dCi 115 4x4 è disponibile al prezzo di 12.900 euro invece dei 24.000 euro di listino. Aldi è una catena di supermercati discount presente anche in Italia, aprendo la possibilità che questa iniziativa possa essere replicata nel nostro paese.

Dacia si conferma un punto di riferimento nel mercato automobilistico, continuando a proporre promozioni speciali sui propri modelli, già caratterizzati da un prezzo competitivo.

Anche nel corso del mese di maggio, Dacia dimostra la sua dinamicità e disponibilità nel offrire un'ampia gamma di opportunità volte a stimolare le vendite dei propri veicoli. Ecco alcuni esempi delle offerte attualmente disponibili: Dacia Duster a partire da 199 euro al mese, Dacia Sandero a partire da 139 euro al mese e Dacia Spring a partire da 159 euro al mese.

