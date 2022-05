Quali city car si possono comprare tra 8mila-20mila euro. Modelli e marche a confronto

Le attuali city car spesso hanno tutto ciò che le auto più grandi hanno in termini di abitabilità, prestazioni e equipaggiamento. Hanno anche il principale vantaggio di essere più convenienti di una berlina compatta o familiare.

Importante, inoltre, la scelta in questa categoria non ancora troppo inghiottita dai suv. Ogni produttore generalista ha una city car nella sua gamma e i produttori di fascia alta, se non ne hanno una, si affidano al loro marchio satellite per rifornire il settore. Approfondiamo in questo articolo:

City car tra gli 8mila-20mila euro, quali comprare

Altri modelli e marchi di city car tra gli 8mila-20mila euro

Il segmento che risente maggiormente dell'arrivo dei suv è quello delle city car. I produttori non trovando abbastanza redditizio produrre tali auto, le offrono solo in versione elettrica che consente loro per aumentare i prezzi oppure li sostituiranno con suv con la probabile Peugeot 1008 in sostituzione della Peugeot 108, e la Toyota Aygo X che è stata appena presentata e sostituisce la Toyota Aygo.

Restyling nel 2020, la Citroen C3 mostra un aspetto gioviale . Comodissimo con vere predisposizioni per la città, è con il motore a benzina da 110 CV che si fa apprezzare. Ben equipaggiata a livello base, è con la finitura Feel Pack che la Citroen C3 si rende più desiderabile con i suoi dossi d'aria standard, un touchscreen multimediale da 7 pollici, aria condizionata automatica, fendinebbia e specchietti ripiegabili elettrici. Peccato che la telecamera per la retromarcia e gli alzacristalli elettrici siano disponibili solo con le finiture più alte.

La terza generazione di Dacia Sandero è ancora attraente per quanto riguarda il prezzo, ma è anche più raffinata. Anche la manovrabilità su strada è stata migliorata e sia l'abitabilità che il volume del bagagliaio sono aumentati rispetto alla generazione precedente.

Dacia Sandero non ha nulla da invidiare ad altri modelli di produttori generalisti venduti a un prezzo più alto. Il suo prezzo contenuto consente di beneficiare dell'intera offerta rimanendo ben al di sotto del budget.

In attesa di diventare un marchio 100% elettrico nel 2030, Fiat continua a commercializzare auto termiche. E se la nuova Fiat 500 e è elettrica, la generazione precedente, che si chiama ancora Fiat 500 viene ancora venduta con motori a combustione interna ed è possibile sceglierla anche il versione cabriolet. Nella gamma c'è un solo motore, un 1.0 Hybrid monoblocco da 70 CV ma con quattro allestimenti.

Per Ford e per l'Europa, il passaggio alla versione completamente elettrica avverrà nel 2030, ma ci sono buone probabilità che la futura generazione di Ford Fiesta che dovrebbe arrivare nel 2024 è ancora associato ai motori termici da qualche anno.

Nel frattempo, la city car Ford è stata recentemente ridisegnata con un aumento delle dimensioni della griglia e una riduzione delle dimensioni dei fari, il cofano è più orizzontale e il logo Ford è posizionato al centro della griglia. Una griglia che varia a seconda della finitura scelta.

Apparsa nel 2020, la Hyundai i20 si è evoluta cambiando completamente il suo stile per un design più aggressivo. Inoltre ha perso un po' di peso pur conservando la stessa base tecnica che è stata rivista di sfuggita e che condivide con Kia Rio.

Per superare più agevolmente le norme antinquinamento, l'unità da 100 CV è associata ad un sistema mild-hybrid a 48V e a un cosiddetto cambio intelligente.