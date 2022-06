Quali danni può provocare il sole e gran caldo all'auto e come proteggerla in estate

I conducenti spesso pensano che l'inverno sia la stagione più dura per la loro auto e prendono molte precauzioni come parcheggiare all'interno per proteggerla. Dimenticano evidentemente che l'estate ha la sua parte di svantaggi. Durante il giorno, il caldo, i raggi solari e il forte abbassamento della temperatura che può verificarsi durante la notte possono influire notevolmente sul buon funzionamento del veicolo.

Su alcune marche di automobili sono presenti dei collettori solari che, anche a motore spento, fanno girare le ventole, il che permette l'aspirazione dell'aria esterna e riduce notevolmente il riscaldamento. Ma andiamo oltre: di seguito sono riportati alcuni suggerimenti da seguire per proteggere l'auto dal sole e dal caldo. Approfondiamo in questo articolo:

Auto, quali danni può provocare il sole

Altri modi per proteggere l'auto dal caldo

Auto, quali danni può provocare il sole

Chi ha un garage o un posto auto coperto dovrebbe parcheggiare il veicolo ovvero continuare a utilizzarlo durante il periodo estivo. Il parcheggio all'interno o sotto un tetto è una protezione contro le temperature estreme e i raggi cocenti del sole.

Durante il periodo estivo, le strade possono diventare estremamente calde. Se non le gomme non sono state gonfiate correttamente, è più probabile che si appiattiscano a contatto con la superficie stradale calda. La differenza di temperatura tra il giorno e la notte può anche avere un impatto sul livello di pressione degli pneumatici. Durante l'estate è importante prestare particolare attenzione alla pressione dei propri pneumatici.

Quando possibile, parcheggiare l'auto in un luogo non esposto alla luce solare diretta. Più esattamente sotto un albero, in un garage o su un lato ombreggiato della strada può fare la differenza nel lungo periodo. È anche un modo semplice ed economico per proteggere la tua auto dal sole senza dover investire tempo o denaro.

Qualsiasi parte dell'auto composta in gran parte di gomma rischia di essere danneggiata dagli sbalzi di temperatura durante l'estate. La gomma si espande quando fa caldo e si contrae quando fa freddo: questo accumulo di contrazione e rilascio di tensione può causare la rottura e la rottura delle cinghie del motore.

Non c'è molto da fare per evitarlo, ma assicurarsi di portare l'auto in un'officina se senti un rumore stridente proveniente dal motore: questo potrebbe essere un segno di danneggiamento della cinghia.

I liquidi presenti nell'auto rischiano di evaporare durante la calura estiva. Prestare particolare attenzione al mantenimento dei livelli del liquido motore: liquido lavacristallo, liquido di raffreddamento motore, liquido dei freni e olio motore.

Altri modi per proteggere l'auto dal caldo

Sottoposto al calore dei raggi solari, l'abitacolo di un'auto può raggiungere una temperatura di 60 gradi. Il primo istinto del guidatore in questo caso è quello di accendere al massimo il sistema di climatizzazione. Tuttavia, questo rischia di rompere un parabrezza, a causa dello shock termico causato dalla differenza di temperatura tra l'interno e l'esterno del vetro.

Anche se i parabrezza delle auto stanno diventando sempre più resistenti grazie al continuo miglioramento delle tecniche di laminazione, non è raro che si verifichino crepe o urti nei periodi di calore elevato. Anche in questo caso, la saggia precauzione è parcheggiare l'auto all'ombra, proteggere il finestrino con un parasole ed evitare le buche.

Se bisogna parcheggiare l'auto all'aperto per la maggior parte del tempo, alla luce diretta del sole, si potrebbe investire nei vetri oscurati. Possono aiutare a proteggere l'interno dell'auto dai raggi del sole senza compromettere la visibilità.

Perché non spruzzare uno strato di cera per proteggere la vernice dell'auto dall'esposizione al sole? È un modo relativamente economico per garantire che la vernice non sbiadisca dall'esposizione diretta alla luce solare.

Mentre spesso prendiamo le precauzioni necessarie per proteggere la nostra auto dagli effetti dannosi dell'inverno, spesso dimentichiamo che tutti questi problemi possono verificarsi durante i caldi mesi estivi.