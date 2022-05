Quali suv compatti si possono comprare tra 15mila-30mila euro ora

Per chi ha intenzione di acquistare un suv compatto con un budget tra 15 e 30.000 euro c'è una buona notizia: la disponibilità di una serie di modelli. Con questa cifra si ha accesso a modelli di valore, anche ricchi di dotazioni e motorizzazioni tra cui scegliere. Ecco la nostra selezione

Modelli e marche suv compatti tra 15mila-30mila euro

DS3 Crossback è un suv piccolo e alla moda con finiture che combinano estetica esterna e sicurezza di guida. Per un massimo di 30.000 euro si possono scegliere quattro gamme. Il primo, Montmartre, include un touchscreen da 7 pollici oltre a 8 altoparlanti con presa USB e Bluetooth, cerchi in lega da 17 pollici e frenata di emergenza automatica fino a 85 chilometri orari.

Il secondo, Bastille, incorpora anche specchietti esterni regolabili e pieghevoli elettricamente, aria condizionata automatica, vetri posteriori e lunotto oscurati. Il terzo, Performance Line, porta con sé anche cerchi Dubai da 17 pollici. Infine l'ultimo, Business, propone anche luci posteriori a Led sull'auto e l'assistenza al parcheggio posteriore. A seconda delle finiture è possobile optare tra il motore PureTech 100, il BlueHDi 110 e il motore PureTech 130. Nella versione Business, solo il motore PureTech 100.

Per non eccedere nel budget, ecco Renault Captur con il motore ibrido E-Tech 145, un TCe 100 GPL o due motori a benzina, di cui uno è un microibridazione TCe 90 e TCe 150. Disponibile nella versione base Zen, è dotato da questa prima finitura di uno schermo da 7 pollici con compatibilità Android Auto e Apple Carplay.

L'auto è equipaggiata, tra le altre cose, di una carta Renault vivavoce, aria condizionata manuale e specchietti esterni riscaldati e ripiegabili elettricamente.

Un altro suv tra 15 e 30.000 euro è Volkswagen T-Cross. La finitura base include il rilevatore di angoli ciechi, il sistema di frenata automatica in caso di rilevamento di ostacoli Front Assist, cruise control adattivo, un assistente Lane Assist al mantenimento della corsia e la compatibilità di connessione smartphone con l'auto.

Una seconda finitura, Lounge, comprende un volante multifunzione, cerchi in lega leggera da 16 pollici e sedili guidatore e passeggero regolabili in altezza. Per rispettare il budget compreso occorre scegliere il motore 1.0 TSI a benzina da 95 CV con cambio manuale oppure il 1.0 TSI monoblocco da 110 CV con solo cambio manuale.

Altri suv compatti da comprare tra 15mila-30mila euro

Dacia Duster è economicamente molto interessante e non è affatto così essenziale come si potrebbe immaginare. Opzioni come un pacchetto comfort che include cruise control e limitatore di velocità, possono essere aggiunti aria condizionata manuale o fendinebbia.

La dotazione di serie della vettura comprende luci diurne a Led, Bluetooth e sistema antibloccaggio dei freni, oltre a un sistema di controllo elettronico della stabilità e assistenza alla partenza in salita.

Nissan Qashqai è considerato il crossover urbano per eccellenza, accompagnato dal suo motore ibrido BVM da 140 CV. Include molte funzioni di sicurezza come la frenata di emergenza intelligente con rilevamento di pedoni, ciclisti e incroci, riconoscimento dei segnali stradali, assistenza alla partenza in salita, controllo della velocità di crociera e limitatore di velocità, radar di parcheggio posteriore e rilevamento dell'attraversamento della linea.

Nissan Qashqai è dotata anche di aria condizionata manuale, alzacristalli elettrici all'anteriore e al posteriore, un sistema di avviamento senza chiave con pulsante Start&Stop e luci a Led anteriori e posteriori con accensione automatica.