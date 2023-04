Quanto sono realmente affidabili le auto Dr secondo ultime analisi e commenti di chi li ha già comperate

Il Gruppo Dr dispone di una vasta gamma di veicoli tra utilitarie e crossover che si articolano in quattro diversi marchi: Evo, Dr, Sportequipe e ICKX. Il marchio Evo offre modelli entry-level generalisti, il cui prezzo si aggira tra i 15 e i 20.000 euro. Un gradino sopra si posiziona il marchio Dr, il cui listino arriva a un massimo di circa 30.000 euro.

In una fascia di prezzo più elevata, troviamo i nuovi marchi premium Sportequipe, con una fascia di prezzo tra i 30 e i 40.000 euro, e ICKX, con modelli che superano i 50.000 euro. Nel corso di quest'anno, la gamma Dr vedrà l'introduzione della city car elettrica DR 1, della DR 3.0, della DR 7.0 e del pick-up 4x4, che si uniranno alla DR 4.0, che è risultata essere il quarto modello a Gpl più venduto in Italia nel 2022, Dr 5.0 e Dr 6.0. Approfondiamo in questo articolo:

Auto Dr, quanto sono affidabili

Come va il marchio Dr

Dr Automobiles è una società italiana fondata nel 2006 a Macchia d’Isernia dall'imprenditore ed ex pilota italiano Massimo Di Risio. L'azienda si avvale di componenti prodotte da case automobilistiche cinesi, assemblandoli su licenza. Inizialmente, i modelli Dr erano venduti attraverso una rete di supermercati e ipermercati, ma in seguito la società ha sviluppato una propria rete di concessionari e officine autorizzate.

Dr Automobiles fa parte di Dr Automobiles Groupe, che si occupa di importare e distribuire autovetture di marche diverse dal 1995. La gamma omprende quattro diversi marchi: EVO, Dr, Sportequipe e ICKX, che spaziano dalla fascia entry-level generalista fino alla gamma premium.

Le recensioni e le opinioni sui modelli Dr Auto sono in genere molto positive e mostrano soddisfazione. I suv sono particolarmente apprezzati per il design, la funzionalità e il prezzo competitivo, con una buona tenuta su strada. In generale, viene riferita soddisfazione per il rapporto qualità e prezzo dei veicoli Dr. Qualche esempio?

Dr Evo Electric : “Alla guida si comporta in modo neutro con assenza di rollio in curva e silenziosità molto accentuata lo sterzo è preciso negli inserimenti e i 4 freni a dischi di notevole spessore agiscono in modo fulmineo al solo tocco in manovra di retromarcia sono presenti telecamere 360 con discreta qualità visiva”.

Dr 5.0 : “Ho acquistato quest'auto perché sono stato subito attratto dalla forma per me è davvero carina ed il fatto che sia la bella copia della vecchia Toyota Rav4 mi ha attirato ancora maggiormente. Peccato che all'epoca del mio acquisto non esisteva ancora la versione integrale, unico mio rammarico”.

Dr 1: “L'ho provata perché ero curioso di constatare che macchina era. Sono stato contento di notare che finalmente esistono auto low cost che però sono belline e ben dotate. Rivale delle C1, 107 e Aygo, ma molto più economica e dotata”.

Il Gruppo Dr è stata una delle case automobilistiche che ha ottenuto una crescita significativa nel mercato italiano nel 2022. Nel dettaglio, il Gruppo ha consegnato 25.000 automobili, di cui 24.481 in Italia, con una quota di mercato che è passata dallo 0,57% all'1,86%. I risultati positivi si sono riflessi anche sugli indicatori economici del Gruppo, il cui fatturato è arrivato a 448 milioni di euro nel 2022.

Dr ha potuto aumentare gli investimenti strutturali, ampliando lo stabilimento di produzione a Macchia d'Isernia, dove sono presenti quattro linee di assemblaggio che lavorano su tre turni, con una produzione mensile fino a 5.000 unità. Il centro ricerca e sviluppo con centro stile è stato potenziato e attualmente si sta completando il nuovo magazzino ricambi automatizzato.

Attualmente, la rete italiana dei marchi Dr ed Evo conta circa 200 concessionari e continuerà a crescere con la costruzione della rete dedicata ai nuovi marchi del Gruppo Dr ovvero Sportequipe e ICKX.