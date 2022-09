Renault Kadjar 2022 prova su strada e recensioni. Opinioni e commenti nuova auto

Come si dice efficacemente in questi casi, il piccolo suv Renault Kadjar "sa il fatto suo". Si basa sulla piattaforma del Nissan Qashqai, ma la casa automobilistica ha allungato il corpo per migliorare lo spazio interno e il bagagliaio.

Il motore turbo da 1.3 litri è efficiente in termini di consumo di carburante e anche più potente rispetto al 2.0 litri del Qashqai. Ma cosa rivela la prova su strada di Renault Kadjar 2022? E quali sono commenti, recensioni e opinioni prevalenti?

Prova su strada Renault Kadjar 2022

Quando si parla di test drive su Renault Kadjar 2022 occorre fare una triplice distinzione tra esperienze di guida in ambiente urbano, fuori città e in autostrada.

Nel primo caso a strappare consensi positivi sono lo sterzo leggero, il cambio manovrabile e soprattutto il motore (disponibile con l'1.3 a benzina con 140 o 159 CV, con l'1.5 diesel da 116 CV e l'1,7 diesel da 150 CV) che riesce a fare bene il suo lavoro nel traffico. A bordo la comodità è evidente grazie alla seduta.

Fuori città Renault Kadjar 2022 è facile da guidare, ma sono da segnalare soprattutto i bassi consumi: fino a 23,3 chilometri per litro nella versione a diesel e fino a 16,9 chilometri per litro in quella a benzina. Infine, in autostrada il crossover fa il suo dovere in termini di stabilità e consumi, ma è inevitabile segnalare che si avverte il rotolamento dei pneumatici sull'asfalto.

Commenti e opinioni Renault Kadjar

Inevitabile che tra i commenti e le opinioni su Renault Kadjar finiscano anche quelli relativi al prezzo tra 21.350 euro (1.3 TCe Life) e 29.000 euro (1.3 TCe Sport Edition) per la versione a benzina e tra 23.100 euro (1.5 Blue dCi Life) e 34.100 euro (1.7 Blue dCi Sport Edition2 4x4) per quella a diesel.

Costi a parte, secondo il mensile AlVolante, questo crossover si caratterizza per interni spaziosi e per la presenza di nuovi sedili e pannelli porta. Più in generale, gli apprezzamenti nei commenti sono positivi in riferimento al comfort nonostante le ruote di 19 pollici - laddove presenti - generino qualche sobbalzo di troppo.

Quando si parla di Renault occorre ricordare che il livello di qualità media è sicuramente elevato e non fa eccezione l'edizione 2022 di Renault Kadjar.

Entrando nel dettaglio, come fa notare il mensile QuattroRuote, scopriamo che di serie sono sempre presenti autoradio, climatizzatore, controllo automatico velocità, airbag laterali, airbag testa, bluetooth, vetri elettrici posteriori, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, bracciolo sedili anteriori, retrovisori elettrici, indicatore temperatura esterna.

Si tratta certamente di un equipaggiamento piuttosto interessante per un veicolo di questo segmento di mercato e basta confrontarlo con altri modelli per farsi un'idea della ricchezza con cui questo suv francese si presenta sul mercato e raccoglie commenti positivi in termini di comfort e sistemi di sicurezza.

Il tutto senza dimenticare la possibilità di arricchire l'auto con vernice metallizzata, interni pregiati, fari Led, fari adattativi, sensori parcheggio, sensore luci, sensore pioggia, antifurto e frenata di emergenza ovvero i principali optional di Renault Kadjar 2022.