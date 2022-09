Renault Megane 2022 prezzi listino, modelli, motori, consumi reali, dimensioni, dotazioni nuovo modello Suv

Renault Megane è un'auto di classe che beneficia di tutta tecnologia della casa automobilistica francese. La nuova auto mostra un design bello e muscoloso, un nuovo interno hi-tech intelligente che contiene tutto il kit di sicurezza moderno e le dotazioni attese su vetture molto più costose. Ed è fornito con una gamma di motori che includono un diesel da 1,5 litri con basse emissioni di CO2 per soddisfare gli acquirenti di auto aziendali e un benzina da 1,6 litri da 202 CV per chi cerca più sprint.

Motori e consumi Renault Megane 2022

Sotto al cofano di Renault Megane 2022 (dimensioni pari a 4.359-4.364 mm lunghezza x 1.814-1.875 mm larghezza x 1.435-1.447 mm altezza) è disponibile il motore Energy TCe 205, abbinato al cambio automatico EDC a 7 velocità e doppia frizione che garantisce cambi di velocità agili e senza strappi. Si tratta di un propulsore che garantisce la possibilità di usare il Launch Control e il Multi Change-down, due tecnologie sviluppate da Renault Sport.

Con il motore Energy dCi 110, Renault Megane offre un più limitato impatto ambientale grazie alle innovazioni tecnologiche adottate, come lo Stop&Start o l'utilizzo di pistoni in acciaio. Renault Megane assicura consumi di 3,7 l per 100 km.

Un motore da 130 CV a 5.500 giri al minuto e 205 Nm a 2.000 giri al minuto, Energy TCe 130 offre le stesse prestazioni di un 2 litri atmosferico. L'iniezione diretta e il turbocharger donano elasticità e reattività. Questo motore può lavorare ad alte velocità garantendo sobrietà nei consumi, oltre a essere molto silenzioso. Il cambio automatico EDC a doppia frizione di Renault Megane 2022 combina il comfort di un cambio automatico alla reattività e i bassi consumi di un cambio manuale. Con 6 o 7 rapporti, a seconda del motore scelto, offre elasticità e dinamismo, oltre a ridurre i consumi.

Renault Megane 2022: prezzi listino e dotazioni

Il costo di Renault Megane 2022 cambia il base al modello scelto ovvero al motore e all'allestimento: per la versione a benzina servono da 20.750 euro (1.3 TCe Duel) a 41.150 euro (1.8 TCe R.S. Trophy 4Control), per quella a diesel da 21.250 euro (1.5 Blue dCi Duel) a 27.150 euro (1.5 Blue dCi Intens). In ogni caso, qualunque sia il modello di Renault Koleos 2022 scelto ci sono alcune costanti nell'equipaggiamento di serie. Si tratta di airbag passeggero disattivabile, per la testa, attacchi isofix, clima automatico bizona, controllo arretramento in salita, cruise control, ingresso Usb, sedile posteriore frazionato.

E poi: sterzo ad assistenza variabile. Per tutte tranne Renault Megane 2022 Duel: cerchi in lega, chiave elettronica (non per Business), fendinebbia, navigatore, retrovisori ripiegabili elettricamente, sensori parcheggio posteriori. Solo per Renault Megane 2022 Intens e R.S. anche avviso uscita involontaria di corsia, cruise control adattativo (non per R.S.), frenata automatica d'emergenza (non per R.S.), radio Dab, sensori parcheggio anteriori, telecamera riconoscimento segnali stradali, vetri posteriori scuri. Solo per R.S. comando regolazione risposta motore e servosterzo, ruote posteriori sterzanti.