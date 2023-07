Richiami auto per problemi e difetti anche pericolosi si moltiplicano a luglio per tante marche in Italia

Quando una casa automobilistica emette un richiamo che coinvolge un elevato numero di veicoli da riportare in assistenza con urgenza significa che è presente una problematica da affrontare. Un esempio arriva dal marchio Nissan, che sta affrontando un inconveniente riguardante alcune vetture colpite da un difetto di fabbricazione, come indicato nel bollettino. Ecco il quadro generale:

Nissan

Le vetture dal richiamo coinvolte sono, prodotte e vendute negli ultimi anni. In Giappone sono state vendute circa 669.000 unità, mentre il resto è stato distribuito in tutto il mondo.

Per quanto riguarda la gravità dei problemi, il sistema elettrico a bordo è la fonte di preoccupazione a causa di un difetto di fabbrica che, nel migliore dei casi, può causare fastidi al proprietario e, nel peggiore dei casi, può portare al disattivarsi del controllo di crociera ad alte velocità. La casa automobilistica ha richiesto agli interessati di recarsi presso il servizio di assistenza per una soluzione.

Stellantis ha emesso un richiamo per i modelli Fiat Tipo, Fiat 500X e Alfa Romeo Tonale, che è stato diffuso attraverso il portale Safety Gate del Rapex. Il motivo del richiamo è lo stesso per cui in precedenza era stato richiesto ai proprietari del nuovo suv Alfa Romeo di tornare in officina alcuni mesi fa. Il bollettino europeo fornisce informazioni sul rischio potenziale di incendio relativo alla batteria al litio da 48 V presente nei modelli ibridi.

Il potenziale rischio di incendio potrebbe manifestarsi improvvisamente a causa di un difetto nella valvola di sovra pressione della batteria da 48 volt. Potrebbe causare la perdita di funzionalità della batteria e il surriscaldamento in caso di infiltrazioni d'acqua, aumentando il rischio di incendio. Il prodotto non è conforme al regolamento relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli.

Le vetture interessate al richiamo sono Jeep Renegade e Jeep Compass e-Hybrid, a causa di un potenziale rischio di incendio associato alla batteria al litio. Il richiamo delle Jeep Renegade e Jeep Compass e-Hybrid è stato comunicato attraverso il portale Safety Gate del Rapex. Secondo l'organo che fornisce le informazioni sui richiami, il problema legato alla batteria al litio è correlato a possibili difetti nella batteria e a eventuali infiltrazioni d'acqua. Il potenziale rischio di incendio, in caso di cortocircuito, ha spinto Stellantis a emettere il richiamo identificato come 59A per i modelli Jeep Mild Hybrid 48V.

Al centro del richiamo c'è la batteria al litio a bassa capacità (0,8 kWh) che alimenta il motore elettrico integrato nel cambio, che funge da booster e assiste il motore termico durante la guida. Il bollettino europeo spiega che "la produzione impropria della batteria può portare alla sua perdita di funzionalità a causa di infiltrazioni d'acqua. Ciò può causare il surriscaldamento della batteria, aumentando il rischio di incendio. Il prodotto non è conforme al regolamento sull'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli".

Ds4 e Ds7 Crossback plug-in sono stati soggetti a un richiamo europeo a causa del rischio potenziale di incendio legato alla batteria al litio. Il problema, come specificato sul portale Safety Gate del Rapex, può manifestarsi soprattutto durante la fase di ricarica a causa di un malfunzionamento del sistema di controllo. Secondo il bollettino della Commissione europea, il potenziale rischio di incendio può verificarsi durante la ricarica della batteria al litio tramite colonnina di ricarica.

Per affrontare questa problematica, Stellantis ha avviato il richiamo con il codice interno JVD. Il bollettino europeo spiega che "il sensore di temperatura sul cavo di ricarica potrebbe essere difettoso, il che può causare il surriscaldamento del cavo stesso, generando un rischio di incendio. Il prodotto non è conforme al regolamento sull'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli".

Il richiamo di Jaguar I-Pace in Europa, notificato attraverso il portale Safety Gate del Rapex, è stato emesso a causa di un potenziale rischio di surriscaldamento della batteria al litio. I dettagli del richiamo, forniti dal Rapex riguardano le auto soggette a controllo. Si era già verificato un richiamo precedente per la Jaguar I-Pace a causa del possibile deterioramento accelerato della batteria ad alta tensione, che potrebbe comportare un rischio di incendio.

Il nuovo richiamo indica che la batteria ad alta tensione può presentare anche un problema di surriscaldamento, che potrebbe innescare un fenomeno noto come thermal runaway. Come indicato nel bollettino della Commissione europea, "sotto il veicolo, dove si trova la batteria ad alta tensione, possono verificarsi sovraccarichi termici. Di conseguenza, esiste il rischio di incendio e fumo che possono causare lesioni agli occupanti o lesioni alle persone all'esterno del veicolo. Il prodotto non è conforme al regolamento sull'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli".

