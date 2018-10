Salone di Parigi, i tanti nuovi modelli presentati dalla differenti marche

Tante e interessanti novità sono in fase di presentatazione al Salone di Parigi 2018, tra cui Suv, auto elettriche, ibride e molto altro. Nuovi modelli, ma anche nuovi sistemi di concepire l'auto e la mobilità

Il trend del momento sono i suv? E il Salone di Parigi 2018 li mette in mostra, ben sapendo che i dati di vendita riferiscono come anche in questa prima metà del 2018 un'auto venduta su tre al mondo è stata un fuoristrada. Nonostante le polemiche sull'utilità per le case automobilistiche dei saloni vetrina, Parigi vuole continuare a recitare una parte da protagonista. E poco conta che dal 4 al 14 ottobre non ci sarà neanche un'auto del gruppo Fca così come non si affacceranno una dopo l'altra Audi, Ford, Mazda, Mini, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Volkswagen e Volvo. Il Salone di Parigi punta su alcune segmenti di mercato ben precisi, come quello dei suv appunto e dei quattro modelli più attesi: i restyling della della Porsche Macan e della Renault Kadjar e il debutto della Range Rover Evoque II e della Seat Tarraco.

Non solo suv, anche auto elettriche

La produzione mondiale di suv è destinata a crescere a un tasso annuo del 5% ovvero a raggiungere 30,2 milioni di unità entro il 2020. Impensabile allora che non sia concessa un'ampia parte della scena. Ma non saranno i soli a mettersi in mostra al Salone di Parigi 2018 perché l'altra tendenza nel mercato delle auto è quella dell'elettrificazione. All'ombra della Torre Eiffel ci sarà spazio per DS con le DS3 e DS7 Crossback e-Tens, Kia con la Niro EV e Mercedes lancia la EQ C, il modello da oltre 400 km di autonomia che porta al debutto la gamma elettrica EQ. E a proposito di auto ecologiche, tra le ibride che fanno la lora comparsa a Parigi ci sono le Peugeot 3008 e 508 ibride plug-in, oltre alla Honda CR-V Hybrid. Con il mercato del diesel in picchiata sta succedendo che tutti i costruttori stanndo inserendo nei loro listini modelli elettrici o ibridi.

Tutte le novità del Salone di Parigi

E poco importa per gli assenti perché al Salone di Parigi sono presenti Audi cone le nuove versioni di A1 Sportback e A4, a rinnovata Q3, il suv sportivo SQ2 e l'elettrica e-tron, Ferrari con le Ferrari Monza SP1 ed SP2, BMW, Citroën (presente con il suv Citroën C5 Aircross Hybrid Concept e la Citroën C3 JCC+, edizione limitata della compatta disegnata da Jean-Charles de Castelbajac), DS Automobiles (tre auto elettriche, una auto ibrida e una DS 3 special edition), Hyundai (i30 Fastback N e i30 N Option, Kona Electric, Nexo e Le Fil Rouge Concept), Kia (Kia Proceed), Lexus (ecco la versione speciale Yellow Edition e la coupé Lexus RC 2019), Maserati (serie speciale limitata Maserati Ghibli Ribelle con un innovativo pacchetto estetico), Mercedes-Benz (nuova Classe B, suv GLE, sportiva AMG A 35 e suv elettrico EQC), Peugeot (station wagon Peugeot 508 SW, i motori plug-in hybrid e il concept a guida autonoma Peugeot e-Legend).

E poi vanno in scena a Salone di Parigi: Porsche (restyling del suv Porsche Macan e Porsche 911 Speedster Concept), Renault (muova Kadjar e gamma elettrica Z.E.), Skoda (Vision RS e Kodiaq RS), Smart (serie speciale edition pureblack per fortwo e forfour), Toyota (nuova Toyota Corolla 2019). L'appuntamento francese richiama pubblico e operatori da tutto il mondo.