Se ho tra 8-18mila euro quale crossover o utilitaria ora mi conviene comprare nuova o usata

Con una cifra variabile tra 8 e 18.000 euro, siamo in grado di trovare l'auto dei nostri sogni? Il ventaglio delle possibilità è molto ampio in quanto comprende marchi come Fiat, Renault, Volkswagen, Mitsubushi, Citroen, Nissan, Peugeot, Dacia, Toyota o Suzuki.

Prima di andare alla ricerca del modello perfetto occorre però chiarirsi le idee: un motore a benzina o uno a diesel? Una vettura ibrida o una elettrica? Una utilitaria o un crossover? Un modello di seconda mano o uno nuovo? Scopriamo insieme:

Quali utilitarie comprare tra gli 8mila-18mila euro

Vuoi acquistare una nuova auto e il budget varia tra 8 e 18.000? Nessun problema perché una prima interessante utilitaria da valutare è Renault Clio. Si tratta di una delle auto più vendute ed è disponibile con motori diesel (nel mercato dell'usato), benzina e anche ibridi. Il nostro focus è sul motore a benzina 3 cilindri da 65 CV, perfetto per i viaggi urbani.

Comprende il climatizzatore manuale, la plancia con schermo digitale da 4,2 pollici e il touchscreen Easy Link da 7 pollici. Sono inclusi anche diversi aiuti alla guida come l'assistenza alla partenza in salita, l'assistenza alla frenata di emergenza, l'assistenza al mantenimento della corsia, il riconoscimento dei segnali stradali e il controllo della velocità. Insomma, un entry-level che beneficia di una dotazione generosa.

Toyota Yaris è un modello che ogni anno convince molti automobilisti e uno dei suoi punti di forza è il prezzo. L'utilitaria giapponese è dotata di un motore a benzina da 72 CV, ideale per guidare nella giungla urbana. Dalla sua ci sono anche la telecamera per la retromarcia, il rilevatore di pioggia, la lettura dei segnali stradali o il sistema di sicurezza pre-collisione. Abbastanza per fare viaggi in tutta sicurezza.

A bordo della Toyota scoprirai un'atmosfera seria e di buona qualità. I passeggeri si sentono a proprio agio in questo veicolo, perché il suo passo è di 2,56 me il volume del bagagliaio di 286 litri.

A proposito di auto piccola con un aspetto robusto, perché non rivolgersi alla Suzuki Ignis? Questa piccola utilitaria ultracompatto è disponibile con un motore 1.2 Dualjet Hybrid per ridurre i consumi. L'entry level assicura diversi aiuti alla guida, una griglia nera con accenti cromati, una presa Usb e fari a Led.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, Ignis offre molto spazio e con un passo di 2.435 metri, 2 persone possono prendere posto nella parte posteriore. Per quanto riguarda il volume del bagagliaio, varia tra i 260 e i 373 litri a seconda della posizione dei sedili posteriori, che sono scorrevoli.

Quali crossover comprare tra gli 8mila-18mila euro

Seat Arona è un crossover compatto alimentato anche da un motore benzina 1.0 TSI da 95 CV e cambio manuale a 5 marce. Questa versione include, di serie, climatizzatore manuale, Bluetooth, sistema Seat Connect, fari EcoLED , barre portatutto, alzacristalli elettrici e diversi ausili alla guida. Quattro persone prendono posto comodamente a bordo del crossover con passo da 2.566 m. Il volume del bagagliaio raggiunge i 400 litri.

Come non segnalare Renault Captur di seconda mano? È un piccolo crossover che si ispira direttamente alla Renault Clio e che la casa francese ha alzato un po'. In sostanza, consigliamo il motore 1.3 TCe 130 che è un buon compromesso ed è disponibile con cambio automatico. Per chi preferisce un diesel, c'è il 1.5 Blue dCi 115.

Dacia migliora davvero l'estetica delle sue auto. La prima versione del Duster era molto economica, ma questo nuovo modello porta davvero modernità al marchio. Rientra di diritto tra i crossover low cost di sicuro interesse.

Come Peugeot 2008 che al pari della Captur, è una versione rialzata di un altro modello della gamma, la Peugeot 208. Piace per gli esterni di grande successo con interni originali.

Volkswagen T-Roc è uno dei modelli che porta una ventata di novità nella casa tedesca. Esteticamente è molto riuscita ed è un veicolo molto interessante. Per quanto riguarda questi concorrenti, la Volkswagen si è ispirata a uno dei suoi best seller per trasformarla in un crossover la Golf e quindi, inevitabilmente, ha successo.