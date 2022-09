Seat Leon e-Hybrid: prezzi, versioni, motori, consumi, dimensioni nuovo modello 2022

Seat Leon e-Hybrid è un modello importante per la casa automobilistica spagnola perché fa da spartiacque nelle sue strategie di produzione. Questo è infatti il primo veicolo ibrido plug-in della sua storia.

Leon di quarta generazione è anche un'auto completamente connessa, e nel caso dell'e-Hybrid ci sono altre funzionalità specifiche, come la gestione remota del processo di ricarica attraverso il sistema e-Manager, il controllo dell'aria condizionata durante la ricarica e anche 30 minuti prima di mettersi alla guida, oltre a gestire gli orari di partenza. Tutto questo può essere controllato dall'app. Approfondiamo meglio alcuni aspetti:

Dimensioni, motori e consumi Seat Leon e-Hybrid

Seat Leon e-Hybrid: versioni e prezzi nuovo modello

Per quanto riguarda le dimensioni, Seat Leon e-Hybrid mostra le stesse misura dei modelli alimentati con motore termico: 4.368 mm di lunghezza, 1.799 mm di larghezza e differisce solo in altezza di 1.460 mm dal resto. In pratica è un po' più alta. Anche la carrozzeria Sportstourer mantiene le stesse proporzioni, poiché questa variante ibrida plug-in è disponibile con entrambe le opzioni. Il mantenimento di queste dimensioni consente inoltre di mantenere l'abitabilità interna con buon spazio per ginocchia, testa e fianchi nei sedili posteriori, anche se la capacità di carico diminuisce.

Le batterie si trovano sotto il sedile posteriore, dove normalmente si trova il serbatoio del carburante, che è stato spostato sotto il pianale del bagagliaio. La capacità del serbatoio nell'e-Hybrid è di 270 litri ovvero 110 litri in meno rispetto alle release a benzina e diesel. L'ibrido plug-in Sportstourer offre il volume arriva a 470 litri ovvero 150 litri in meno rispetto ai motori termici.

Seat Leon e-Hybrid si basa su un motore a benzina 1.4 TSI da 150 CV e da un motore elettrico da 116 CV. Insieme erogano 204 CV di potenza e 350 Nm di coppia. Entrambi i motori sono associati a un cambio DSG a doppia frizione a sei rapporti che utilizza la tecnologia Shift by Wire. Il motore 1.4 TSI è stato configurato per dare il meglio di sé nella configurazione ibrida plug-in, mentre il pacchetto elettrico utilizza un sistema di raffreddamento ad acqua aggiuntivo, incluso il proprio radiatore e vaso di espansione.

Ulteriori elementi inclusi nella versione e-Hybrid includono il motore elettrico, il caricabatterie, la batteria ad alto voltaggio, la presa di ricarica, l'alimentatore elettronico e il compressore dell'aria condizionata. Quest'ultimo consente l'azionamento a distanza per preraffreddare l'abitacolo quando il cliente lo desidera, utilizzando la batteria ad alta tensione.

Il motore elettrico è alimentato da una batteria agli ioni di litio con una capacità di 13 kWh che consente alla Seat Leon e-Hybrid di percorrere fino a 64 chilometri in modalità completamente elettrica. Quando si utilizzano i due motori, il benzina e l'elettrico, circa 800 chilometri di autonomia.

Una volta esaurite le batterie, possono essere ricaricate in 5 ore e 45 minuti con una presa domestica da 2,3 kW/h, e in circa 3 ore e 45 minuti con un caricatore da muro tipo wallbox da 3,6 kW/h. Per ricaricare le batterie, Seat Leon e-Hybrid dispone di uno specifico vano per alloggiare la presa di ricarica, situata nella parte anteriore sinistra

In termini di sicurezza, per le varie versioni di Seat Leon e-Hybrid è disponibile una vasta gamma di sistemi avanzati di assistenza alla guida : Adaptive and Predictive Cruise Control, Emergency Assistant, Travel Assistant, Blind Spot Detector e Rear Traffic Alert, che insieme proteggono il veicolo e i suoi occupanti, sia durante la guida che quando parcheggiato . La guida automatica continua con l'introduzione dell'assistente di viaggio.

Il sistema utilizza le informazioni del cruise control adattivo e predittivo e Lane Assist per mantenere il veicolo al centro della corsia e adeguare la velocità al traffico, fornendo una guida assistita a velocità fino a 210 chilometri orari. Per acquistare Seat Leon e-Hybrid servono almeno 35.000 euro.