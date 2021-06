Station Wagon metano 2021 di serie in vendita. Modelli, prezzi, marche

Basta sfogliare l'elenco dei modelli a metano più venduti per verificare con molta facilità come ci sia ampio spazio per le station wagon. Le ragioni del successo sono presto dette: queste auto hanno l'agilità e lo stile delle loro berlina, a cui aggiungono l'ulteriore praticità di una ampia parte posteriore.

Non solo, ma il rifornimento a metano garantisce un risparmio di spesa considerevole. Il metano è meno costoso della benzina o del diesel ed è sempre più abbondante in Italia grazie alla moltiplicazione delle stazioni per fare il pieno.

E dal punto di vista ambientale produce meno gas a effetto serra rispetto alla benzina e al diesel e di conseguenza si rivela una soluzione più che strategica per le station wagon, spesso e volentieri acquistate per percorrere lunghe percorrenze. Nulla cambia sotto i profili del design e dello spazio a bordo. Tra i modelli 2021 da scegliere ci sono

Seat Leon ST da 25.700 euro

Opel Astra da 24.800 euro

Volkswagen Golf da 28.500 euro

Skoda Octavia 27.700 euro

Modelli station Wagon metano in vendita

Seat Leon ST è la versione station wagon della berlina spagnola. Poco delle caratteristiche peculiari di questa vettura sono andate perse nel passaggio da un modello all'altro. Il principale cambiamento è naturalmente il maggiore spazio a bordo, fino a 207 litri sopra il vano di carico della berlina a cinque porte e a 587 litri con i sedili posteriori sollevati. Nel caso di abbattimento si ottengono 1.470 litri di spazio.

E nonostante sia più lunga di 27 centimetri rispetto alla berlina è solo 45 chili più pesante. Ad avvantaggiarsi sono i consumi e le emissioni che nella maggior parte dei casi sono leggermente inferiori a quelli della berlina. La scelta su Seat Leon ST per chi preferisce il metano al posto della benzina o del diesel è tra le release 1.5 TGI Style, 1.5 TGI Business, 1.5 TGI XCellence, 1.5 TGI FR e 1.5 TGI Black Edition.

Opel Astra Sports Tourer è la più recente station wagon del produttore tedesco e mette in mostra motori brillanti, maneggevolezza, interni robusti e ampio spazio. Si tratta insomma di una soluzione perfetta per chi non è alla ricerca di un modello premium. Le caratteristiche di guida sono il più evidente miglioramento per questo modello.

La riduzione di peso lo rende più agile e migliora qualità di guida e risparmio di carburante. Tra gli optional si segnalano vernice metallizzata, interni pregiati, navigatore satellitare, fari adattativi, fendinebbia, controllo adattivo velocità, antifurto, tetto apribile, tetto panoramico, riconoscimento segnali stradali e retrocamera.

Volkswagen Golf Variant è parte dell'aggiornamento della settima generazione della compatta più venduta in Europa. Si tratta di una station wagon di medie dimensioni con design più affilato, motori aggiornati (tra cui l'alimentazione a metano) e nuovi sistemi di assistenza.

Anche le luci a Led fanno parte del pacchetto di novità introdotto dalla casa automobilistica di Wolfsburg così come un nuovo sistema di infotainment con display touchscreen più grande da gestire anche con i gesti. La scelta su Volkswagen Golf Variant per chi preferisce il metano al posto della benzina o del diesel è tra le release 1.5 TGI BMT Trendline DSG, 1.5 TGI BMT Business DSG e 1.5 TGI BMT Executive DSG.

Skoda Octavia Wagon propone un senso dello spazio di tutto rispetto con sedili comodi nel contesto di un'auto confortevole. La versione allungata di Octavia affronta senza intoppi i dossi ed è al di sopra della media nel bloccare il rumore delle gomme, delle sospensioni, del vento e delle vibrazioni della strada e del motore, peraltro più silenzioso con alimentazione a metano.

Ogni Octavia Wagon è dotata anche del controllo della stabilità, di sette airbag, di una telecamera per la retromarcia con molteplici prospettive e di sensori di parcheggio posteriori. La scelta su Skoda Octavia Wagon per chi preferisce il metano al posto della benzina o del diesel è tra le release 1.5 G-Tec Ambition DSG, 1.5 G-Tec Executive DSG e 1.5 G-Tec Style DSG.