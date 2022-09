Station Wagon Peugeot 2022 migliori da comprare in vendita e in uscita

C'è ancora spazio per la auto station wagon nel mercato italiano e l'attivismo di alcuni costruttori è l'esempio più lampante. Pensiamo ad esempio a Peugeot che, a differenza di altre case automobilistiche che hanno ridotto l'offerta, propone nel 2022 due modelli ovvero

Peugeot 308 station wagon 2022

Peugeot 508 station wagon 2022

Peugeot 308 station wagon 2022

Continua a riscuotere pareri positivi Peugeot 308 station wagon 2022, a dimostrazione di come questo segmento di mercato continui a raccogliere consensi. Di questo modello convince la brillantezza dei motori ma anche la facilità nella guida.

Nonostante le dimensioni, si muove con una certa agilità su più terreni e affronta senza troppi timore le curve più impegnative. Il segreto del successo è lo sterzo diretto e preciso. Di conseguenza tenuta di strada e frenata sono altri due plus riconosciuti.

La plancia mostra forme morbide e la tante funzioni di cui dispone questa station wagon possono essere gestite dal display. Discrete le finiture con alcuni particolari da segnalare, come la pedaliera in alluminio a vista e il cassetto nella plancia refrigerato.

Di serie su Peugeot 308 station wagon 2022 sono presenti autoradio, climatizzatore, cerchi lega, sensori parcheggio, sensore luci, sensore pioggia, controllo automatico velocità, airbag laterali, airbag testa, vetri elettrici posteriori, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, bracciolo sedili anteriori, retrovisori elettrici, indicatore temperatura esterna, radio Dab, head-up display.

I principali optional di questa station wagon sono vernice metallizzata, interni pregiati, navigatore satellitare, fendinebbia, controllo adattivo velocità, antifurto, tetto panoramico, parcheggio automatico. L'impegno di spesa per acquistarla varia da 22.700 euro (1.2 PureTech Turbo Active) per la versione a benzina e da 24.100 euro (1.5 BlueHDi Active) per quella a diesel.

Peugeot 508 station wagon 2022

Sportiva e con motori brillanti, Peugeot 508 station wagon 2022 è confortevole e adatta ai lunghi viaggi. Con bassa soglia di carico, davanti e dietro c'è molto spazio a disposizione. La strumentazione digitale di 12,3 pollici è personalizzabile ed è possibile visualizzare anche le mappe del Gps.

Da segnalare la modalità Eco: se selezionata, per risparmiare carburante il cambio Eat8 passa alla modalità veleggio. La funzione è disponibile da 25 a 130 chilometri orari, condizioni di guida permettondo. Si attiva se non viene rilevata alcuna pressione sui pedali dell'acceleratore e del freno.

La funzionalità Night Vision rende più sicura la guida col buio grazie a una telecamera a raggi infrarossi nella mascherina frontale.

Di serie su Peugeot 508 station wagon 2022 sono presenti autoradio, climatizzatore, cerchi lega, sensori parcheggio, sensore luci, sensore pioggia, controllo automatico velocità, airbag laterali, airbag testa, frenata di emergenza, bluetooth, avviso cambio corsia, riconoscimento segnali stradali, vetri elettrici posteriori, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, retrovisori ripiegabili elettrici, retrovisori elettrici, indicatore temperatura esterna, radio Dab, head-up display.

I principali optional di questa station wagon sono vernice metallizzata, interni pregiati, navigatore satellitare, fari Led, antifurto, tetto apribile, tetto panoramico, parcheggio automatico, retrocamera. L'impegno di spesa per acquistarla varia da 35.400 euro (1.6 PureTech Active EAT8) per la versione a benzina e da 31.600 euro (1.5 BlueHDi Active) per quella a diesel. C'è anche una versione ibrida da 47.700 euro (1.6 Hybrid Allure e-AT8).