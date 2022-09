Station Wagon Skoda 2022 migliori da comprare in vendita e in uscita

Continua a scommettere con molta decisione sui modelli station wagon fino a proporre la perfetta corrispondenza tra berline e versioni allungate. Per Skoda si tratta di soddisfare una precisa esigenza di mercato.

E a quanto pare ci riesce anche abbastanza agevolmente alla luce della ricchezza delle proposte. A oggi, le station wagon migliori da comprare in vendita e in uscita sono

Skoda Fabia Wagon 2022

Skoda Octavia Wagon 2022

Skoda Superb Wagon 2022

Skoda Fabia Wagon 2022

La versione wagon 2022 di Skoda Fabia propone un grande bagagliaio con bassa soglia di carico considerando che è a 62 centimetri da terra. La variante ScoutLine aggiunte passaruota e minigonne aggiuntivi neri.

Per la versione a benzina di Skoda Fabia Wagon 2022 servono da 16.900 euro (1.0 TSI Business) per la versione a benzina.

Il pacchetto delle comodità può essere arricchito con cerchi lega, vernice metallizzata, navigatore satellitare, fari Led, fari adattativi, sensori parcheggio, sensore luci, sensore pioggia, controllo automatico velocità, controllo adattivo velocità, antifurto.

Sul versante comfort, qualunque sia la versione scelta di Skoda Fabia Wagon 2022 c'è spazio a bordo per autoradio, climatizzatore, fendinebbia, airbag laterali, airbag testa, bluetooth, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, retrovisori elettrici, riconoscimento pedone, radio Dab.

Skoda Octavia Wagon 2022

Skoda Octavia Wagon 2022 mette in mostra un abitacolo spazioso e un bagagalio dalla ottima capacità. Inevitabile che sia così.

Per la versione a benzina di Skoda Octavia Wagon 2022 servono da 22.600 euro (1.0 TSI Ambition) per la versione a benzina e da 25.500 euro (1.6 TDI Ambition) per quella alimentata a diesel.

E c'è anche una variante a metano da 27.700 euro (1.5 G-Tec Ambition DSG). Il pacchetto delle comodità può essere arricchito con vernice metallizzata, interni pregiati, navigatore satellitare, fari Led, fari adattativi, controllo adattivo velocità, antifurto, frenata di emergenza, tetto apribile, tetto panoramico.

Sul versante comfort, qualunque sia la versione scelta di Skoda Octavia Wagon 2022 c'è spazio a bordo per climatizzatore, cerchi lega, fendinebbia, sensori parcheggio, sensore luci, sensore pioggia, controllo automatico velocità, airbag laterali, airbag testa, airbag ginocchia, bluetooth, vetri elettrici posteriori, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, bracciolo sedili anteriori, retrovisori elettrici, indicatore temperatura esterna, radio Dab.

Skoda Superb Wagon 2022

I moderati interventi di restyling non hanno modificato la sostanza di Skoda Superb Wagon 2022 che mette in mostra linea moderna, abitacolo accogliente e un grande bagagliaio di forma regolare, con una bassa soglia di carico.

Per la versione a benzina di Skoda Superb Wagon 2022 servono da 35.200 euro (1.5 TSI ACT Executive) per la versione a benzina e da 37.000 euro (1.6 TDI Executive DSG) per quella alimentata a diesel.

E c'è anche una ibrida plug-in da 40.500 euro (1.4 TSI iV Executive DSG). Il pacchetto delle comodità può essere arricchito con vernice metallizzata, interni pregiati, fari adattativi, antifurto, tetto apribile, tetto panoramico, parcheggio automatico, riconoscimento segnali stradali, retrocamera, sedili regolabili elettrici.

Sul versante comfort, qualunque sia la versione scelta di Skoda Superb Wagon 2022 c'è spazio a bordo per autoradio, climatizzatore, cerchi lega, navigatore satellitare, fari Led, fendinebbia, sensori parcheggio, sensore luci, sensore pioggia, controllo automatico velocità, controllo adattivo velocità, airbag laterali, airbag testa, airbag ginocchia, frenata di emergenza, bluetooth, monitoraggio angolo cieco, vetri elettrici posteriori, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, bracciolo sedili anteriori, retrovisori ripiegabili elettrici, retrovisori elettrici, indicatore temperatura esterna, riconoscimento pedone, radio Dab.