Station Wagon tra i 10mila e 20mila euro da comprare. Modelli e marche

Ci sono anche le station wagon tra i modelli cercati dagli italiani e lo sono perché prestano caratteristiche uniche rispetto ad altri veicoli. Sono infatti spaziose ma con un aspetto più filante ed elegante rispetto alle auto con assetto di guida rialzato.

Utilizzate sia in ambito domestico e sia per ragioni lavorative, sono molte la case automobilistiche che continuano a proporre station wagon.

Pensiamo ad esempio a Peugeot, Ford, Opel, Volkswagen, Hyundai, Citroen, Skoda, Fiat, Mazda, Volvo, Seat, Mini, Kia, Dacia. Ma solo in pochi riescono a mantenere basso l'impegno di spesa richiesto ai clienti ovvero nella fascia tra 10 e 20.000 euro.

Proviamo a scoprire quali sono, facendo presente che i modelli indicati sono quelli d'entrata ovvero con l'equipaggiamento di base sia in termini di accessori e sia di motori. Le station wagon tra i 10mila e 20mila euro da comprare nel 2020 sono quindi

Renault Clio Sporter 2020 da 15.200 euro

Dacia Logan MCV Stepway 2020 da 15.300 euro

Skoda Fabia Wagon 2020 da 16.900 euro

Fiat Tipo Station Wagon 2020 da 18.300 euro

Fiat 500L Wagon 2020 da 19.000 euro

Hyundai i30 Wagon 2020 da 20.900 euro

Modelli station wagon tra i 10mila e 20mila euro

Renault Clio Sporter 2020 (0.9 TCe Moschino Life) non è altro che la versione allungata della classica utilitaria, ma che si caratterizza per un bagagliaio molto ampio, un abitacolo comodo e spazioso e accessibilità per tutti.

Dacia Logan MCV Stepway 2020 (1.5 Blue dCi) strizza l'occhio al mondo dei suv e porta con sé specifiche proprie come le fascette laterali di protezione, i gusci dei retrovisori esterni, i fari fendinebbia, i parafanghi allargati, le barre sul tetto, i cerchi in acciaio, la calandra cromata pronunciata.

Skoda Fabia Wagon 2020 (1.0 TSI Business) si distingue anche per la bassa soglia di carico a 62 centimetri da terra e per un buon equipaggiamento di serie tra autoradio, climatizzatore, fendinebbia, airbag laterali, airbag testa, bluetooth, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, retrovisori elettrici, riconoscimento pedone, radio Dab.

Altre marche station wagon da comprare

Dalle nostre parti c'è Fiat Tipo Station Wagon 2020 (1.4 Street) con abitacolo spazioso e bagagliaio con 550 litri di spazio con i sedili posteriori in posizione. A differenza dei modelli a 4 e a 5 porte propone naturalmente più spazio per i bagagli.

Ecco quindi Fiat 500L Wagon 2020 (1.4 Urban) che rivece l'assetto delle sospensioni con un'attenzione maggiore per il comfort per la terza fila di passeggeri.

Hyundai i30 Wagon 2020 (1.4 Advanced) ha tante ragioni per essere apprezza, a iniziare dal comportamento su strada e dal comfort che è in gradi di assicurare a tutti i passeggeri.

Tra gli optional segnaliamo climatizzatore, cerchi in lega, vernice metallizzata, navigatore satellitare, fari Led, sensore pioggia, controllo adattivo velocità, airbag ginocchia.

Di serie i punti fermi sono autoradio, controllo automatico velocità, airbag laterali, airbag testa, antifurto, frenata di emergenza, bluetooth, avviso cambio corsia, vetri elettrici posteriori, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, retrovisori elettrici, indicatore temperatura esterna, radio Dab.