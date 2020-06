Station Wagon tra i 20mila e 30mila euro da comprare. Modelli e marche

Continua a essere vivo il mercato delle station wagon, anche se non è fiorente come quello di pochi anni fa. L'esplosione delle vendite di altri segmenti di auto ha ridotto ma non annullato l'interesse.

A metà strada tra l'offerta di comfort di una berlina e quella di spazio di un crossover, nella fascia di prezzo fra 20 e 30.000 euro troviamo diversi modelli interessanti da comprare, tra cui

Hyundai i30 Wagon da 21.000 euro

Kia Ceed Sportwagon da 21.500 euro

Renault Megane Sporter da 21.700 euro

Seat Leon Sportstourer da 22.900 euro

Peugeot 308 Station Wagon da 23.200 euro

Ford Focus Wagon da 24.800 euro

Skoda Octavia Wagon da 28.300 euro

Toyota Corolla Touring Sports da 28.900 euro

Modelli station wagon tra i 20mila e 30mila euro

Poco più costoso rispetto alle station wagon tra 10 e 20.000 euro, Hyundai i30 Wagon (1.4 Advanced) ha poco da invidiare alla berlina e, anzi, ha più carte in più da giocare. La station wagon è naturalmente più spaziosa grazie ai 25 centimetri in più.

Propone quasi il doppio dello spazio del bagagliaio con i sedili posteriori sollevati - 602 litri contro 395 litri - e 349 litri in più nella configurazione a due posti. È alimentato dallo stesso motore turbo da 1,4 litri, abbinato al medesimo cambio a doppia frizione a sette marce della berlina, erogando 138 CV e 242 Nm di coppia.

E anche se Hyundai afferma che l'i30 Wagon è più lento di 0,3 secondi nell'accelerazione da 0 a 100 chilometri orari, la differenza è minima.

Kia Ceed Sportwagon (1.0 T-GDi Urban) è un'auto leggera e facile da guidare. Il suo punto di forza non può che essere il bagagliaio perché con i suoi 625 litri di spazio è grande e abilmente configurato poiché i lati quadrati privi di sporgenze.

E offrendo ampio spazio ai passeggeri posteriori e con buoni punteggi di sicurezza nei crash test Euro NCAP, Ceed Sportswagon è un'auto ideale per una famiglia che non che cerca un'alternativa ai suv.

Da parte sua Skoda Octavia Wagon (1.5 TSI ACT Executive) mette in mostra una linea filante e con un bagagliaio di maxi dimensioni mentre Toyota Corolla Touring Sports (1.8 Hybrid Active) riesce a offrire molto spazio aggiuntivo a passeggeri e bagagli grazie al passo maggiore di 6 centimetri.

Altre marche station wagon da comprare

Renault Megane Sporter (1.3 TCe Duel) è raffinata, ben equipaggiata ed economica da mantenere. Al punto che si propone come una valida alternativa al segmento dei crossover. L'auto è orientata al comfort e alla raffinatezza anziché alla guida sportiva, come dimostrato dalla presenza di sospensioni morbide ed elastiche.

Di serie c'è spazio per autoradio, climatizzatore, sensore luci, sensore pioggia, controllo automatico velocità, airbag laterali, airbag testa, bluetooth, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, retrovisori elettrici, indicatore temperatura esterna.

Ampia gamma di motori, design elegante e divertente da guidare: ci sono tante ragioni per non perdere di vista Seat Leon Sportstourer (1.0 TSI Style).

La gamma di motori della Leon ST va da una benzina a tre cilindri da 1,0 litri a un diesel economico da 2,0 litri con una varietà di potenze. La versione allungata propone la stessa qualità della berlina Leon ed esibisce la stessa valutazione di sicurezza a cinque stelle di Euro Ncap.

E se Peugeot 308 Station Wagon (1.2 PureTech Turbo Active) ha gli interni della berlina ma con spazio accresciuto sui sedili posteriori, anche Ford Focus Wagon (1.0 EcoBoost Business) grazie ai 29 centimetri in più rispetto alla versione standard ha lo stesso abbondante spazio per i passeggeri.