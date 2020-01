Suv 4x4 2020 migliori da comprare. Prezzi, modelli, marche a confronto

Quando si parla di suv il riferimento non va sempre ai migliori modelli 4x4 ovvero a quelli con capacità da fuoristrada. Eppure proprio questa dovrebbe essere una caratteristica fondante. Uscire dai sentieri battuti con un suv è una sensazione molto gradita e che dovrebbe essere ricercata da tutti i possessori di un vero suv.

Andiamo allora alla ricerca dei migliori veicoli fuoristrada 4×4 che possono essere acquistati in Italia sulla base del confronto tra marche ovvero tra prezzi e modelli.

Quali Suv 4x4 2020

Chissà allora che il 2020 non sarà l'anno dei suv 4x4 ovvero quei modelli in grado di fare la differenza su qualunque tipo di terreno. Perché non tutti sono alla ricerca di un crossover o comunque di una semplice auto con assetto di guida rialzato.

Ecco allora che la nostra scelta in vista del 2020 ricade sul alcuni modelli ben precisi, rispetto a cui abbiamo privilegiato la varietà. Si tratta di

Audi Q5 da 50.600 euro

BMW X3 da 47.500 euro

Dacia Duster da 17.600 euro

Fiat 500X Cross da 24.500 euro

Ford Kuga da 28.700 euro

Jeep Grand Cherokee da 68.200 euro

Land Rover Discovery da 58.900 euro

Nissan X-Trail da 30.200 euro

Suzuki Jimny da 22.900 euro

Volvo XC40 da 32.400 euro

Nuovi modelli Suv 4x4 da comprare

C'è Audi Q5 tra i suv 4x4 2020 migliori da comprare. L'aspetto è moderno, ma senza alcuna estrosità, m il meglio di sé riesce a darlo all'interno per via dell'estremo comfort e della presenza di tecnologia avanzata, come il display ad alta risoluzione con proiezione dei dati sul parabrezza.

Tutta la qualità del marchio tedesco si riversa nella BMW X3, perfetta sia per la guida nelle più strette e trafficate strade delle città e sia nei fuoristrada grazie alla trazione integrale. Il tutto nel contesto dell'affidabilità e della comodità assicurata dalle auto BMW, a cui aggiungere il livello di sicurezza avanzato.

Quasi un obbligo segnalare anche la versione 4x4 di Dacia Duster perché in fondo questo è uno dei migliori esempi di ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Ed essendo la release 4x4 del famoso suv, è dotato di telaio e sospensioni rinforzate, fondamentali per affrontare i percorsi poco battuti. La trazione è gestita da un sistema elettronico.

Impossibile introdurre il modello base in questo elenco dei migliori sv 4x4 2020 da comprare, ma c'è invece posto per la variante a trazione integrale. Fiat 500X Cross non fa della spericolatezza il suo tratto distintivo, ma è comunque un'auto in grado di regalare interessanti soddisfazioni su più tipi di superfici.

Jeep e fuoristrada è una coppia che funziona alla perfezione e il modello Jeep Grand Cherokee Trailhawk non tradisce le attese. L'interno è rivestito in pelle e l'ampio display touchscreen propone le informazioni sulle prestazioni, le sospensioni e la gestione del veicolo. Sotto questa Jeep sono presente piastre protettive per le sospensioni anteriori e i componenti più importanti.

Questo è diventato un marchio sinonimo di lusso e prestazioni di alto livello e il modello Land Rover Discovery SVX va perfettamente in questa scia perché riesce ad affianca la comodità a bordo con con la capacità di affrontare strade sterrate, come un verso suv dovrebbe fare. L'allestimento esterno include una barra luminosa a Led montata sul tetto.

C'è anche Nissan X-Trail tra i suv 4x4 da non perdere di vista perché, rispetto alle altre proposte della casa automobilistica giapponese, questo modello ha vere capacità da fuoristrada. Da segnalare che la trazione integrale si trova a bordo solo dei modelli con propulsore diesel, da scegliere tra l'1.7 dCi con 150 CV e il 2.0 dCi con 177 CV.

Il successo di Suzuki Jimny è davanti agli occhi di tutti e la moltiplicazione di modelli tra cui scegliere rendono più facile l'individuazione della versione più adatta ai propri gusti. Dimentichiamo i classici suv urbani perché questo è un veicolo squadrato e spigoloso e marce ridotte per affrontare i dislivelli più impegnativi.

Premi su premi per Volvo XC40, uno dei suv 4x4 più apprezzati sul mercato. Siamo davanti a un'auto perfettamente bilanciata tra le esigenze di comodità a bordo e di sicurezza per tutti i passeggeri alle performance di ottimo livello. Assetto di guida rialzato e ruote larghe, il suv svedese propone la trazione integrale con quattro ruote motrici.