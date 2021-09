Suv ibridi 2021 tra i 10mila-20mila euro con o senza incentivi. Modelli e marche a confronto

Sempre più auto ibride 2021 sulle strade italiane con il prezzo medio che inizia a calare progressivamente fino al punto che sarà sempre più facile comprare nuovi modelli a un prezzo compreso tra 10.000-20.000 euro. La spesa richiesta ai clienti è destinata a ridursi perché l'offerta di auto ibride sta aumentando e sul mercato stanno per collocarsi quei marchi che fanno del basso costo il tratto distintivo.

Pensiamo per esempio a Dacia e alle voci sempre più insistenti sulla realizzazione di varianti ibride delle sue auto, tra le più economiche presenti sul mercato. Perfino Dacia Duster sembra destinata a ospitare la doppia alimentazione mantenendo basso il livello di costi. Il tutto senza dimenticare l'opzione di fruire degli incentivi nazionali per comprare auto ibride, soprattutto con la contestuale rottamazione di un'auto, e degli ecobonus applicati da numerose regioni italiani.

L'attenzione sui suv ibridi 2021 tra i 10mila-20mila euro con o senza incentivi da comprare è su

Toyota Yaris Cross 2021

Toyota Yaris Cross è un piccolo suv disponibile solo con un propulsore ibrido. Questo è uno dei crossover più piccoli della sua categoria e il pacco batteria si trova sotto i sedili posteriori, rendendo lo spazio per le gambe posteriori piuttosto stretto. Anche il suo bagagliaio da 397 litri fa fatica a eguagliare i modelli a benzina, ma si confronte bene con altri ibridi. I modelli ibridi avevano la reputazione di essere noiosi da guidare.

Accelerazione lenta, cambi automatici con una sensazione di elastico e pneumatici ecologici erano accettabili nelle città ma frustranti per chiunque si avventurasse più lontano. Tutto questo è cambiato con l'ultima sfornata di modelli ibridi, compresi quelli basati sulla nuova piattaforma TGNA di Toyota. La nuova tecnologia delle batterie e motori elettrici più potenti hanno contribuito a portare in vita modelli come la Yaris Cross. Sono più reattivi quando premi l'acceleratore e si sentono leggeri e agili da guidare.

Peugeot 3008 2021

Il design, la qualità costruttiva e gli interni pratici di Peugeot 3008 sono stati migliorati fino al punto da essere superiori ad alcuni rivali premium. Viene offerta un'ampia gamma di motori benzina e diesel, a partire da un 1.2 litri a benzina da 129 CV che restituisce emissioni che vanno da 133-165 grammi per chilometro. La 3008 Hybrid4 plug-in hybrid è entrata a far parte della gamma nel 2020 e ci sono due versioni tra cui scegliere.

Il modello Hybrid4 a quattro ruote motrici produce 296 CV, utilizza due motori elettrici, mentre il modello Hybrid a trazione anteriore ha meno potenza, un solo motore elettrico ma un prezzo molto più basso. Oltre agli ibridi, i modelli diesel sono i più efficienti con il BlueHDi da 1,5 litri entry-level che produce 128 CV, così come un diesel da 2,0 litri che offre 175 CV. Un altro punto forte è il design degli interni e il suo uso intelligente dei materiali, che potenzialmente lo rendono il miglior posto dove sedersi del produttore francese. Il cruscotto è elegante e contemporaneo, ma non a scapito della semplicità o dell'ergonomia. Il suo touchscreen da otto pollici è nitido e attraente e ogni 3008 è dotato del display dello strumento digitale i-Cockpit da 12,3 pollici del marchio, una caratteristica che di solito si trova nell'elenco delle opzioni, anche con i produttori premium.

Ford Puma ibrida 2021

Riecco Ford Puma, ma la versione 2020 non ha nulla a che vedere con quella del passato. E non solo perché adesso è disponibile con il motore 1.0 a benzina da 125 o 155 CV anche in versione ibrida leggera. Questo è un suv moderno, filante e sufficientemente spazioso per ospitare tutta la famiglia con bagagli al seguito.

I principali optional di questo suv sono vernice metallizzata, fari Led, fari adattativi, controllo adattivo velocità, antifurto, tetto apribile e tetto panoramico.

Di serie su Ford Puma ibrida sono presenti climatizzatore, cerchi in lega, fendinebbia, controllo automatico velocità, airbag laterali, airbag testa, airbag ginocchia, frenata di emergenza, avviso cambio corsia, riconoscimento segnali stradali, vetri elettrici posteriori, vetri elettrici anteriori, bracciolo sedili anteriori, retrovisori ripiegabili elettrici, retrovisori elettrici.

Kia Niro ibrida 2021

Continua il percorso di aggiornamento della Kia Niro disponibile pure nella release full electric. Ma le attenzioni sono adesso sulla variante ibrida, anche plug-in, con tutte la facilitazioni che porta con sé, a iniziare dall'abitacolo spazioso e dal cambio robotizzato, peraltro il solo con cui è disponibile.

I principali optional di questo suv sono vernice metallizzata, interni pregiati, navigatore satellitare, controllo adattivo velocità, frenata di emergenza.

Di serie su Kia Niro ibrida sono presenti autoradio, climatizzatore, cerchi in lega, fari adattativi, fendinebbia, sensore luci, controllo automatico velocità, airbag laterali, airbag testa, airbag ginocchia, bluetooth, avviso cambio corsia, retrocamera, vetri elettrici posteriori, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, indicatore temperatura esterna, radio Dab.